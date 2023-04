Previdno z aromaterapijo

Odišavljanje domov je postalo skoraj del osnovne higiene, mnogi pa eterična olja uporabljajo doma tudi zaradi njihovih zdravilnih učinkov. A čeprav so naravna, lahko škodujejo – predvsem ljubljenčkom, ki vonjave čutijo veliko bolj intenzivno kot mi, nekatera olja pa so zaradi posebnosti pri presnavljanju zanje celo strupena. Še večja previdnost kot pri psih velja pri mačkah, katerih čut za vonj je še ostrejši od pasjega. Nevarnost zastrupitve je večja, odkar so v uporabi električni razpršilniki (difuzorji), ki nas hitro zavedejo, da jih uporabljamo dlje, kot je varno za nas in naše ljubljenčke.

Eteričnih olj ne smejo zaužiti. FOTO: Jevtic, Getty Images

Električni razpršilnik sme biti vklopljen največ uro na dan.

Previdno s količinami

Ne glede na to, ali imate doma mačko ali psa, električnega razpršilnika z eteričnim oljem ne bi smeli imeti prižganega dlje kot uro na dan. Če želite z eteričnimi olji ljubljenčku pomagati, da denimo ne bi bil prestrašen, uporabite razpršilnik zjutraj in zvečer, vsakokrat za pol ure. Difuzorja ne smete postaviti v bližino mesta, kjer žival spi, saj je količina dišavnih molekul, ki pridejo do mačjega ali pasjega smrčka, hitro lahko pretirana.

Sivka je najboljša izbira, kadar se trudite žival z aromaterapijo pomiriti. FOTO: Tatyana Kalmatsuy, Getty Images

V nasprotju z ljudmi, ki nekatera olja lahko zaužijejo, jih psom in mačkam oralno ne smete dajati. Tudi nanašanju na kožo se je bolje izogibati, če pa že, ga prej raztopite v večji količini nevtralnega olja, kot je denimo oljčno, avokadovo, kokosovo. Mešanico proti bolham lahko na primer naredite iz olje geranije, rožmarina, limonske trave in bergamotke skupaj z nosilnim oljem. Pri nanašanju bodite previdni – olje nanesite na kožuh tam, kjer ga ljubljenček ne bo mogel polizati.

Strupena eterična olja

Nekatera eterična olja so, kot rečeno, za ljubljenčka strupena. Mačke ne smejo priti v stik z eteričnim oljem origana, timijana, cimeta, poprove mete, evkaliptusa, čajevca, dišeče kanange (ylang-ylang), nageljnovih žbic in bergamotke. Če imate doma mačko, lahko v električni razpršilnik brez skrbi vlijete olje sivke ali kamilice. Večina olj, ki je strupena za mačke, škoduje tudi psom. Če imate psa, ne smete uporabljati brinovega in borovega eteričnega olja. Pasji lastniki pa lahko razpršilnik brez skrbi napolnite z miro, kamilico, oljem sivke, ingverjem in rožmarinom. Sivka je najboljša izbira, kadar se trudite žival z aromaterapijo pomiriti.

Tako pri psih kot pri mačkah lahko brez skrbi uporabljate eterično olje sivke ali kamilice.

In kako prepoznati zastrupitev, če ste nevede pretiravali z uporabo difuzorja? Žival se bo slinila, imela težave z dihanjem, se opotekala in spotikala, bruhala, občutila draženje kože. Eterična olja lahko povzročijo poškodbe jeter, zato jih, če imate doma ljubljenčka, resnično ne smete uporabljati brez premisleka.