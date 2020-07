Previdno v pasji vročini

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Bivalni prostor naj bo prijetno hladen. FOTO: Fongleon356/Getty Images

Poletje je že postreglo s kar nekaj vročimi dnevi, strokovnjaki nas že zasipajo z varnostnimi napotki za ravnanje ob visokih temperaturah. Zlata pravila, ko sonce pripeka, pa ne veljajo samo za ljudi: pred toplotnim udarom je nujno obvarovati tudi hišne ljubljence, ki so večinoma odvisni od našega skrbnega pristopa. Predvsem psi so tisti, ki so gospodarju večino časa za petami in ob njem, zato človekovemu najboljšemu prijatelju prizanesimo s poletnimi mukami, kolikor je le mogoče.Psi se po večini najbolje počutijo na temperaturi od 15 do 20 stopinj Celzija; o takšnih vrednostih pogosto sanjarimo tudi ljudje, a žal so te idealne razmere redke. Danes imamo v zaprtih prostorih veliko možnosti hlajenja, zato ne pozabimo, da moramo ustrezno temperaturo v vseh delih dneva zagotoviti tudi psu. Če ta biva na prostem, mora imeti nenehno možnost sence in umika pred močnimi žarki.Psi v koži nimajo znojnih žlez, zato telesno temperaturo uravnavajo prek dihal: sveža in prijetno hladna voda naj bo vedno na dosegu njegovega smrčka, še zlasti pozorni smo pri ljubljenčkih, ki se prehranjujejo pretežno z briketirano hrano. S kužkom se sprehajamo zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, še raje zvečer; izogibamo se intenzivnemu naporu, še previdnejši pa smo pri psih s kratkimi gobčki in tistih, ki trpijo za srčno-žilnimi boleznimi. Izogibamo se razgretega asfalta, ki lahko povzroči resne poškodbe!Psi se radi vozijo v avtomobilu, a ta je lahko zanje v poletni vročini smrtno nevaren: že nekaj minut izpostavljenosti neznosni temperaturi je lahko usodnih, zato psa nikoli ne puščamo samega v vozilu! Na pot, pa čeprav bo kratka, vzamemo posodico in zadostno količino vode. Ko je zelo vroče, lahko psa tudi hladimo, a pozor: nikoli ga ne močimo po glavi! Začnemo pri tačkah in nadaljujemo navzgor, najbolje z mokro brisačo.