Preverite najboljše glampinge: med njimi tudi tisti ob Kolpi (FOTO)

Če se vam kolca po harmoniji narave in luksuza, vam ni treba daleč. Zgolj do Bele krajine, kjer v bližini reke Kolpe, na mestu, kjer se je nekdaj dvigal dvorec Krasinec, o katerem je pisal tudi Janez Vajkard Valvasor, danes stojijo glamurozni šotori in leseni hiški, zgrajeni v tradicionalnem belokranjskem slogu. Letovišče Glamping Kolpa Resort je bilo leta 2020 razglašeno za najboljše pri nas in se je leto pozneje okitilo še z lento glamping specialist of the year, zdaj pa se je znašlo na lestvici najlepših glampingov v Evropi. V izbrano deveterico ga je umestila spletna stran pitcup.com za rezervacije kampov v Evropi, Združenem kraljestvu in ZDA, ki jo obišče več kot 300.000 počitnic željnih ljudi na dan.

Naš glamping se ponaša z razkošnimi šotori z udobnimi posteljami, zasebno kopalnico, kuhinjo, ogrevanjem in wifijem.

Ponujajo izjemno naravo, nadstandardno nastanitev in paleto nepozabnih doživetij. Po teh kriterijih so na spletni strani brskali za najboljšimi med najboljšimi ter trčili tudi ob naš belokranjski biser. Orisali so ga kot glamping letovišče, ki ga obdaja narava ter je bilo zgrajeno z uporabo okoliških elementov, kar gostom omogoči sprostitev v popolnem sožitju z naravnim okoljem. Posebej so omenili neposredno bližino naravnega jezera, idealnega za plavanje ali piknike na obrežju, »izposodite pa si lahko tudi kajake in kanuje za plovbo po Kolpi, okolico raziskujete peš, na kolesu ali s konjskega hrbta, ribarite ali se udeležite kuharskega tečaja ali vinske pokušine«. Zvečer pa omahnete v razkošnem šotoru z udobnimi posteljami, zasebno kopalnico, kuhinjo, ogrevanjem in wifijem.

Cene za tolikšno razkošje se spreminjajo glede na sezono, število prenočitev in velikost nastanitve. Zunaj najvišje sezone boste za najmanjši šotor na 15 kvadratnih metrih odšteli okoli stotaka, v turistično najbolj obiskanih poletnih mesecih pa za največji, 54 kvadratnih metrov velik šotor okoli 280 evrov na noč. Pri tem ne pozabite na doplačilo obvezne turistične takse in čiščenja.

V glamping resortu na otoku Obonjan sta obvezni minimalno dve prenočitvi. FOTO: Pichup.com

V prestižni skupini najbolj bleščečih glamping biserov, ki jih najdemo v naši bližini, sta še Lakeside Petzen Glamping na avstrijskem Koroškem, le skok čez našo mejo, in letovišče za odrasle na hrvaškem otoku Obonjan. Prvi, ki leži ob enem najtoplejših evropskih jezer, ponuja osem razkošnih šotorov, sedem koč in tri drevesne hišice, gostje se lahko sprostijo tudi v savnah. Za prenočitev boste v nizki sezoni odšteli okoli 130 evrov. Drugi mami z izjemno paleto izkušenj, od pijač ob bazenu in masaž, prek brezplačnih ur joge do potapljanja, snorkljanja, vožnje z vodnimi skuterji in jadralnega padalstva. Minimalno dve prenočitvi z vključenim zajtrkom v najmanjšem šotoru za dva vam denarnico stanjšata za okoli 280 evrov.

Ob omenjenih so se v jagodni nabor umestili še glampingi na Portugalskem, v Španiji, Franciji, Belgiji, Grčiji in na Nizozemskem.