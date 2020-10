Preverite, kje boste za gorivo plačali najmanj

Primerjanje cen z aplikacijo AMZS

Gorenjc prav tako ponuja dober pregled. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Iskanje po Sloveniji na spletni strani goriva.si. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Potem ko je slovenska vlada sprostila cene vseh naftnih derivatov, se marsikdo sprašuje, kaj bo to pomenilo na cesti. Ali se bodo cene dvignile, se bodo spustile in za koliko? Pri Zvezi potrošnikov Slovenije so takoj opozorili, da je sprostitev cen goriva »darilo ponudnikom in ne potreba potrošnikov«, ter izrazili prepričanje, da si lahko obetamo le višje cene. Tudi pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) so skeptični, zato bodo pozorno spremljali dogajanje na trgu pogonskih goriv, saj se bojijo, da se bodo cene dvignile.Kako pa si navaden smrtnik lahko pomaga sam pri iskanju najnižjih cen goriva? Tukaj nam priskočijo na pomoč spletne in mobilne aplikacije goriva.si, AMZS in Gorenjc. Spletni iskalnik goriva.si je že marca lani vzpostavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, prikazuje pa maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih po Sloveniji, pri čemer lahko iščemo po krajih ali trenutni lokaciji ter določamo kriterije iskanja. Na zemljevidu se nam pokažejo bencinski servisi, in ko kliknemo na ikonico, dobimo podatke o lokaciji, ceni in obratovalnem času.Potem pa sta tukaj še mobilni aplikaciji AMZS in Gorenjc, ki sicer ponujata še kup drugih storitev. Obe delujeta tako na androidu kot na iosu. Aplikacija AMZS poleg pretočnosti prometa in lokacije zastojev obvešča tudi o dolžini zastoja in o tem, koliko časa bomo izgubili v njem, ter opozarja na druge izredne razmere na cesti, na bližino šol in na morebitne kritične situacije, pa tudi na radarje, ponuja pa tudi enostaven klic v primeru prometne nesreče ali okvare vozila. Iskalnik cen goriva deluje podobno kot prej omenjena spletna stran, le da najprej pritisnemo na Pripomočke, nato Cene goriv, nakar izberemo še vrsto goriv. V aplikaciji so na voljo tudi cene pogonskih goriv pri nekaterih ponudnikih na Hrvaškem.Gorenjc je bil sprva aplikacija za shranjevanje računov in vodenje stroškov, po novem pa ima tudi primerjalnik cen goriva o Sloveniji. Ko smo v aplikaciji, tapnemo na štiri pike desno spodaj in odpre se nam nov meni, kjer izberemo prvo možnost. Pokaže se zemljevid z bencinskimi servisi, prikaz pa lahko naknadno filtriramo.