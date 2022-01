Preverite, ali vam sledijo: v svoj telefon vnesite te kode

Živimo v 21. stoletju in skrajni čas je, da se naučimo, kako pomembna je zaščita v digitalnem svetu. Razlogi, zakaj tega nekateri med nami še vedno ne jemljejo resno, so različni, najpogostejši pa je tisti – »to se meni ne bo zgodilo« ali pa »kaj pa mi bodo vzeli«. Ne samo, da se vam to lahko zelo hitro zgodi, temveč vam imajo tudi kaj za vzeti! Podatki s telefona, z družbenih omrežij, fotografije z instagrama, videi s facebooka, občasna sporočila nekaterih aplikacij, ki vohunijo za vami in voilà, vaša digitalna identiteta je pripravljena za prodajo na temnem spletu.

In ne mislite, da so to le prazne zgodbe, saj boste enkrat, ko se vam pripeti kraja identitete, začutili vso grenkobo zlonamerne uporabe vaših podatkov s strani nekoga, ki ga niste nikoli srečali. Digitalnim lopovom je vseeno, ali je uporabnik iz Pakistana, ZDA, Romunije, Slovenije, Velike Britanije ali Konga – kibernetski kriminalec vse opazuje preko podatkov in pomembni so le tisti, ki jih bodo uporabili za svoje nadaljnje (zle) namere: širjenje oglasne in zlonamerne programske opreme, virusov in drugih orodij za krajo podatkov neprevidnih uporabnikov, izsiljevanje ali celo krajo denarja.

Torej, vnesite te kode v svoj telefon in se prepričajte, da vam ne sledijo. To naj bo to prvi korak na poti do vaše digitalne varnosti.

*#21#

S to kodo lahko ugotovite, ali so vaši klici, podatki, sporočila in druge vsebine, tj. storitve vašega operaterja posredovane na drug naslov, tj. številko. Po približno 10 sekundah se na telefonu prikažejo vse aktivne storitve in informacije o posredovanju.

Posredovanje lahko namreč digitalni tatovi izvedejo na katerem koli telefonu v enem od menijev, ne da bi se uporabnik tega zavedal (tu se vračamo na dodatno možnost zaklepanja telefona od začetka besedila) in tukaj boste videli, na katero številko ali naslov se posredujejo vaši podatki. Povsod mora biti navedeno 'ni posredovano'.

To možnost najpogosteje uporabljajo verifikacijski partnerji ali starši za nadzor otrok, na ta način pa je mogoče razkriti podatke o gibanju, bivališču in celo finančnem stanju sledenega uporabnika.

*#62#

Ta koda se nanaša na preusmeritev klicev, ko niste dosegljivi in ​​bi morala biti neaktivna ali pa bi se morala pojaviti mednarodna številka za Slovenijo. Za vsakega operaterja obstaja koda, tj. preusmeritvena številka, ki je drugačna, v Sloveniji pa naj se začne s +386X, kjer se X nadomesti s številkami tri, štiri, ipd., odvisno od tega, pri katerem operaterju imate storitev.

Če želite končati preusmeritev klicev, pojdite na Klici / Nastavitve klicev / Dodatne storitve / Posredovanje klicev / Glasovni klici in tam izklopite vsa posredovanja. Enako storite za video klice.

##002#

Ta koda samodejno prekliče vse preusmeritve vseh klicev in dobro jo je od časa do časa vtipkati, preveriti, ali je vse v redu, še posebej, če potujete v tujino, da izključite kakršno koli možnost zlorab.

*#06#

Verjetno poznate kodo IMEI, ampak ali natančno veste, kdaj jo potrebujete in kako vam lahko pomaga? Ta številka je identiteta vašega telefona, ki se uporablja za identifikacijo v svetu mobilnih telefonov in jo potrebujete, če vam nekdo ukrade telefon, ga izgubite in želite telefon poiskati sami oziroma s pomočjo državnih institucij. Ta številka je tudi na embalaži, v kateri ste dobili telefon. Ker je najverjetneje niste shranili, naredite posnetek zaslona svoje številke IMEI in jo shranite na varno mesto, v storitev v oblaku, ki ji zaupate, in jo poiščite, ko jo potrebujete.

Številka IMEI ostane enaka tudi, ko je vstavljena nova SIM-kartica in tudi takrat jo je mogoče najti z veliko natančnostjo. Ta številka prav tako natančno razkriva, kateri telefon uporabljate in kakšne so njegove specifikacije. Če imate telefon z dvojno SIM-kartico, se vam bosta prikazali dve številki IMEI in t.i SN-oznaka, ki dopolnjuje informacije o vašem telefonu, proizvajalcih in drugih stvareh.