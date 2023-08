Preurejate stanovanje? Osemdeseta so nazaj (FOTO)

Osemdeseta večini niso ostala v spominu kot najbolj estetsko privlačno obdobje, pa naj gre za modo, frizure ali notranjo opremo. A mnogi notranji oblikovalci se navdušujejo ravno nad tem desetletjem in so z odprtimi rokami sprejeli vrnitev takratnega sloga. S sodobnim pridihom, seveda. In kako opremiti prostor, da bo imel pridih modernih osemdesetih? Ena od barv, ki so se vrnile v velikem slogu, je tako imenovana mauve.

Tole je najbolj in odtenek ta hip. FOTO: Lilas Gh, Getty Images

Gre za odtenek, ki je med vijolično in rožnato, morda še najbolj spominja na lila, a je bolj topel, z rdečkastimi podtoni. V barvi sleza si lahko omislimo kakšen kos pohištva ali dodatke, bolj drzni pa lahko vanj odenejo kar steno v prostoru. Ker gre za močno barvo, je priporočljivo, da z njo prebarvamo le eno steno, v dnevni sobi denimo tisto, ob kateri je sedežna garnitura, v spalnici pa tisto, ob katero je naslonjeno vzglavje postelje. Druge stene naj raje ostanejo bele, sicer se bomo intenzivnega odtenka hitro zasitili.

V trendu so maksimalizem in zaobljeni kosi pohištva.

Povsod volančki

Vrnili so se tudi dodatki v črni in beli barvi, še bolje kar v obeh. Črne nočne lučke z belim vzorcem ali obratno, prav takšni prti, okrasne blazine in odeje, manjši črn kos pohištva, denimo klubska mizica ali nočna omarica … vse to so ideje, kako črno-bele dodatke vključiti v prostor, najbolje pa je, da je povsem vseeno, kakšne barve so vaše stene, saj se črna in bela odlično podata tako rekoč k vsem.

Najbolj zaželena oblika je okrogla. FOTO: Followtheflow, Getty Images

Naravnost iz osemdesetih se je vrnil tudi slog notranje opreme, ki mu pravimo maksimalizem. Gre za popolno nasprotje minimalizma, ki je bil moden zadnjih nekaj let. Zanj so značilne barve in vzorci ter njihovo kombiniranje po lastnem občutku in željah, enako velja za kombiniranje različnih materialov in vzorcev, tapet in fotografij ... Sicer pa se je v velikem slogu vrnilo tudi zaobljeno pohištvo, še posebej sedežne garniture, ter abstraktno, okroglo ter ovalno okrasje in dodatki. Vrnili so se volančki; ti so enako kot pred štirimi desetletji skorajda povsod, na okrasnih blazinah, prtičkih, odejah, oblazinjenih stolih in zofah in še kje.

Črni dodatki se podajo k vsem barvam. FOTO: Followtheflow, Getty Images