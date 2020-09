Pretiravanje z detergentom škodi pralnemu stroju

Previdno z modrčki

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Da bo dlje deloval, se je modro izogniti nekaterim napakam. FOTO: Choreograph/Getty Images

Da se ne bi iztaknila kost, je modrčke priporočljivo prati v posebnih vrečkah za pranje občutljivega perila.

Nizka temperatura vode

Občasno pri najvišji možni temperaturi poženite prazen pralni stroj in v boben dodajte malo alkoholnega kisa.

Pralni stroj je nepogrešljiva gospodinjska naprava in nedvomno si vsak želi, da bi kar najdlje opravljal svojo nalogo. Da bi se boben v njem dolgo neutrudno vrtel, pa se je dobro izogniti napakam, ki krajšajo življenjsko dobo stroja.Kavbojke so udobne in priročne, vendar lahko njihove zadrge škodujejo pralnemu stroju. Tako kot zadrge na jopicah, krilih, oblekah in podobnih oblačilih. Ne samo da med pranjem poškodujejo druga, nežnejša oblačila, velikokrat se zgodi, da se zataknejo v luknjice bobna ali opraskajo notranjost naprave. Manjša verjetnost za te neprijetnosti bo, če boste vse zadrge pred pranjem do konca zapeli.Modrčke je sicer priporočljivo prati na roke, a jih mnoge dame perejo v stroju, kar ne škoduje le temu kosu spodnjega perila, temveč tudi napravi sami. Kosti in drugi kovinski dodatki modrčkov se namreč lahko med pranjem iztaknejo in ujamejo v luknjice bobna. Zato je modrčke priporočljivo prati v posebnih vrečkah za pranje občutljivega perila.V naglici se hitro zgodi, da pred pranjem spustite pomemben korak, in sicer praznjenje žepov. Tako se v stroju lahko perejo kovanci, papirčki, kamenčki in drugi predmeti, ki povečajo tveganje za okvaro naprave. Zlasti kovanci in kovinski predmeti poškodujejo boben in vrata, manjši pa lahko zaidejo tudi v filter ali črpalko, ki črpa vodo iz stroja. Zadrega, ki se ji je vsekakor bolje izogniti.Pranje pri nizkih temperaturah je prijazno do tkanin in računa za elektriko, a žal škodi pralnemu stroju, saj se v njegovi notranjosti nalaga več ostankov detergenta in umazanije. Če večinoma perete pri 40 stopinjah Celzija, občasno pri najvišji možni poženite prazen pralni stroj in v boben dodajte malo alkoholnega kisa ter jedilne sode, ki bosta skupaj z vročo vodo odstranila obloge, ki škodujejo napravi. Pri odmerjanju detergenta ne velja pravilo čim več, tem bolje. V prid obstojnejšega perila in dlje delujočega stroja je dobro upoštevati priporočila proizvajalca, saj se presežek detergenta sicer ujame v tkanine in tudi na vitalne dele stroja ter tako skrajša njegovo življenjsko dobro.Opranega perila ne puščamo predolgo v stroju, saj se tako tkanine močno zmečkajo, hkrati se navzamejo neprijetnega vonja in višajo tveganje za nastanek plesni v napravi.In še zadnja, najbrž najpogostejša napaka: preveč perila v stroju. Tako se oblačila slabo operejo in na njih ostanejo ostanki pralnega sredstva, poleg tega trpijo motor pralnega stroja, blažilci ter ležaji in se zato stroj hitreje pokvari, kot če bi težo umazanega perila prilagodili velikosti naprave.