CX-60 je novi Mazdin suv, trenutno je to njihov največji model. Čeprav ne more skriti, da je zajeten kos kovine, mu ne manjka elegance, prav tako ponuja dovolj ugodja v vožnji. Le ob njegovi trenutno še edini pogonski izvedbi – priključnem hibridu – so občutki mešani. S 475 cm je 20 cm daljši od modela CX-5, še nekoliko bolj od CX-30. Kot vselej so se pri Mazdi z oblikovanjem v hišnem slogu dokaj potrudili, a novinec le ne more skriti, da ga na cesti ni tako malo. Resda mu nič ne manjka, toda če vemo, kako elegantne so linije CX-30, ki temelji na še lepši mazdi 3, potem vsaj malo ...