Prestižni DS tudi pri nas

Francoska avtomobilska znamka DS, ki se je leta 2014 osamosvojila od Citroëna, je odslej tudi uradno v Sloveniji. Na Bledu so slovesno predstavili modela DS 3 crossback in DS 7 crossback, ki kot prva samostojno predstavljata prestižno znamko koncerna PSA pri nas.Kot bi lahko sklepali iz imena, gre za križanca: prvi spada v razred malih, drugi pa v razred kompaktnih križancev. In ker je znamko DS navdihnil legendarni citroën DS iz leta 1955, ki smo mu pri nas rekli žaba, v francoščini pa se DS izgovori kot déesse oziroma boginja, so tudi avtomobili opazno bolj luksuzni od običajnih citroënov.DS 3 crossback je pripadnik druge generacije vozil DS in predstavlja vrh francoskega tehnološkega razvoja na področju avtomobilizma in oblikovanja. Predstavlja tudi vstop znamke v svet električnih avtomobilov. Izvedenka e-tense, ki bo nadgrajevala ponudbo treh bencinskih in dveh dizelskih motorjev, bo ponujala elektromotor z močjo s 100 kW (136 KM) in 260 Nm navora, kar ga bo do stotice pognalo v 8,7 sekunde, 50 kWh baterijo, sistem za regeneracijo energije med upočasnjevanjem in zaviranjem in vmesnik za vse tipe polnjenja na trgu (220 V-vtičnica, domača polnilna postaja in super hitri priključek do 100 kW).E-tense naj bi prevozil več kot 300 km po ciklu WLTP in 450 km po ciklu NEDC. Cene se bodo začele pri 23.400 evrih za osnovni bencinski model (s 100 KM) in končale pri 43.750 evrih za najbolje opremljeno električno različico. Brez dodatne opreme, seveda.DS 7 crossback je z dolžino 4,57 m za slabega pol metra daljši od DS 3 crossbacka in je bolj nobel od mlajšega brata. Kakor pravijo pri DS, so notranjost vozila definirali kot pravi salon z vsemi načeli prostornosti, dobrega počutja, občutka za praktičnost, zvočne izolacije in povezljivosti, omisliti si bo mogoče tudi Focalov hifi zvočni sistem s kar 14 zvočniki. Motorno paleto bodo tvorili trije bencinski (s 180 in 225 KM) motorji in dva dizelska (130 in 180 KM), pri čemer bosta le osnovna na voljo z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom, pri preostalih bo voznika razvajala 8-stopenjska avtomatika.Cene se bodo začele pri 35.800 evrih, za najbolje opremljeni priključno-hibridni DS 7 crossback e-tense pa bo treba odšteti najmanj 56.700 evrov. Slednjega bo poganjal 1,6-litrski turbo motor z 200 KM, ki poganja prednji kolesi, zadnji par pa žene elektromotor z 80 kW (107 KM). To mu omogoča odlične pospeške in končno hitrost 220 km/h. Samo na elektriko naj bi prevozil do 58 km.