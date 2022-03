Prešeren je rad obiskoval Polzelo (FOTO)

Polzela je naselje v istoimenski občini in je s svojo lego v Spodnji Savinjski dolini pomembno v geografskem smislu. Leži ob pomembnem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih predelov Celjske kotline v Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino. Po občini tečejo potoki Struga, Slatina in Ložnica, večja reka pa je Savinja. Skozi kraj pelje železnica med Celjem in Velenjem.

Ima izjemno lego. Foto: wikipedia

Polzela in njena okolica so bile že zgodaj poseljene, saj je Mark Avrelij v času bojev med Rimljani in Germani na prostoru današnje Ločice ob Savinji zgradil mogočen obrambni tabor II. italske legije. Na vzpetini sredi Polzele stoji grad Komenda, ki se prvič omenja 1170. pod imenom Hallenstein. Med letoma 1323 in 1780 je bil v lasti malteških vitezov, potem pa je zamenjal več lastnikov.

Grad Komenda so leta 2011 povsem prenovili, zdaj organizirajo vodene oglede tako za skupine kot posameznike, in sicer med obratovalnim časom turističnoinformacijskega centra, za skupine pa tudi zunaj delovnega časa po dogovoru. Posebno pozornost pritegneta antični lev iz 1. stoletja, izklesan iz pohorskega marmorja, in spominska plošča, posvečena Francetu Prešernu, ki je na gradu nekajkrat obiskal strica Antona Muhovca, župnika na Polzeli.

Grad so obnovili leta 2011.

Grad je najstarejši objekt kraja in ima romanski stolp, ki je po nekaterih raziskavah star več kot 1000 let. V gotski sobi je poročna dvorana, poleg tega še razstava o pesnici in pisateljici Neži Maurer. V njem je tudi najstarejša horizontalna sušilnica hmelja v Sloveniji, obiskovalci si lahko ogledajo razstavo eksponatov malteškega viteškega reda. Posebnost je replika viteza hospitalerja, oblečenega in oboroženega kot v začetku 13. stoletja.

Z dediščino malteškega viteškega reda sta povezani tudi farna cerkev sv. Marjete iz leta 1255 z dragoceno relikvijo sv. Teodorja in cerkev sv. Križa na Gori Oljki, zgrajena v baročnem slogu z veličastnim oltarjem, ki prikazuje Jezusa in apostole pri zadnji večerji. Posebnost slednje je podzemno svetišče z božjim grobom in dvema stranskima oltarjema. V 18. stoletju je bila cerkev prezidana, zvonik pa so dvignili za eno nadstropje.

Na položni vzpetini na severni strani Polzele stoji grad Šenek, ki se prvič omenja leta 1288 in je prvotno imel obliko stolpa. Bil je v posesti celjskih grofov. Po krajši vojni 1437. med Celjani in krškim škofom Janezom Schallermannom so ga Celjani sami porušili. Današnji Šenek je podkvaste oblike in je bil verjetno znova zgrajen v drugi polovici 15. stoletja.

Posebnost je replika viteza hospitalerja z začetka 13. stoletja.

Polzela je seveda povezana z znano tovarno nogavic. Kot spomin nanjo v kraju načrtujejo ureditev muzeja tovarne. V minulem letu so odkupili objekt ter zbirali informacije. V tej fazi se je oblikovala bogata zbirka slikovnega in pisnega gradiva o tovarni, opravljeni so bili pogovori z nekdanjimi zaposlenimi, zbrali so najrazličnejši material ter stroje in drugo opremo iz časa delovanja obrata.