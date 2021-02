Presenetljivi način čiščenja ogledal

Obstaja nemalo trikov in načinov, ki se jih pri čiščenju ogledal poslužujejo gospodinje, ena od uporabnic tiktoka pa je razkrila svojo metodo, ki je bodo mnogi nedvomno veseli. Šampon ni le za lase Za sijoča ogledala priporoča uporabo šampona za lase in svetuje: »Nekaj kapljic šampona nanesite na mokro krpo ter z njo pobrišite vso površino. Ostanke odstranite z gumijastim čistilnikom stekel. Ogledalo bo brezmadežno in sijoče.«



Način je primeren tudi za vse keramične površine v kopalnici ter tudi, kar je pred spomladanskim čiščenjem vsekakor dobra novica, za čiščenje oken.

