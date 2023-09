V novem stanovanju je pri kuhinjskem koritu našla nenavadno stvar. Veste, čemu služi?

Če radi vihtite kuhalnico, potem ste verjetno vajeni, da vam občasno curlja iz nosa in da vaše oči vsake toliko zalijejo solze. Ne, ker bi bili žalostni, ampak ker hrana, kot je čebula, naredi svoje. A takoj, ko s tem opravilom zaključimo, je bolje. Ostane pa pogosto vonj na rokah, če kuhamo s čebulo in česnom.

Kako naj se kuhinjski zanesenjak znebi tega?

Temeljito umivanje rok je vedno dobra rešitev, a nekateri prisegajo na nekaj drugega.

Milo, ki se ne peni

Neka ženska se je preselila v stanovanje in pri kuhinjskem koritu odkrila plošček iz kovine. Gledala ga je in se spraševala, kaj naj z njim: nima odprtin, ima pa svoje stojalo, tako da nečemu mora služiti. Kot mnogi pred njo, ki so se znašli v zagati, se je obrnila na družbena omrežja in ljudi povprašala, čemu služi.

Pod objavo so ji pojasnili, da gre za kovinsko milo (milo iz nerjavečega jekla), ki z rok odstrani vonjave hrane, kot sta čebula in česen. Svetovali so ji, naj ga uporablja kot navadno milo. Odstranilo naj bi celo pekoče olje feferonov (če ste si kdaj pomeli oči po rezanju feferonov, veste, kako neprijetno je to), nekateri trdijo, da tudi vonjave po ribah.

Mnogi se sprašujejo: če kovinsko milo uspešno odstrani vonjave z rok, zakaj ga potem ne bi uporabljali za celo telo? Ker se z njim ne boste umili, nevtraliziral naj bi le vonjave oziroma jih omilil.

Na wikipediji je zapisano, da ni znanstvene študije, ki bi temu pritrjevala, zaradi česar se dvomi v učinkovitost.

Proizvajalci teh mil, tako je zapisano na wikipediji, sicer pojasnjujejo, da je za vonjave krivo žveplo, ki se ob umivanju rok spremeni v žveplovo kislino. Omenjeno milo naj bi vezalo žveplove molekule, zaradi česar naj bi se z rok odstranil vonj po čebuli in česnu.

