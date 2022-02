Tri skrivnosti ljudi, ki imajo vedno čist in urejen dom

Imate tudi v krogu svojih prijateljev ali družine nekoga, ki ima vedno pospravljeno stanovanje oziroma hišo? Se sprašujete, kako mu to uspe in kako bi lahko to dosegli tudi vi? V nadaljevanju vas čakajo tri skrivnosti ljudi, ki imajo svoj dom vedno čist in urejen.

Lažje je čistiti sproti kot pa vse naenkrat

Kaj je lažje? Na hitro obrisati štedilnik in delovno površino po kuhanju ali pa se s čiščenjem mučiti nekaj dni pozneje, ko je vsa umazanija že sprijeta s površino? Seveda nihče ne govori, da morate celotno kuhinjo pospraviti naenkrat (sploh če je pozna večerna ura). A če boste čisto vse stvari pustili pri miru, se bo stanje samo še poslabšalo. Lahko se zgodi, da boste odlašali do točke, ko res ne boste več zmogli. Če pa pomivate posodo, perete perilo in opravljate druga gospodinjska opravila po vrstnem redu, se vam ta ne bodo kopičila. Enako velja za odlaganje stvari, ki imajo svoje določeno mesto. Če pospravljate sproti, boste na koncu imeli manj dela in boste prihranili čas za lepše stvari v življenju.

Več stvari pomeni več čiščenja

Če imate več stvari, morate več stvari pospraviti in očistiti. Predvsem stvari v kuhinji (še posebej tiste, ki niso shranjene v omarah) zbirajo prah in maščobo. In če želite obrisati delovno mizo, se morate najprej znebiti vseh stvari, ki so se nabrale na njej. Enako velja za pohištvo: če ste v akciji z metlo ali s sesalnikom, morate najprej poskrbeti, da lahko do njih prosto dostopate. Seveda to ne pomeni, da bi morali živeti brez pohištva in raznih dodatkov. Vam pa morda to pomaga, da premislite, kaj resnično potrebujete v svojem življenjskem prostoru in kaj vam preprečuje, da bi bil ta čist in urejen.

Iluzija

Urejenim ljudem velikokrat uspe ustvariti iluzijo, da je v njihovem domu vse v najlepšem redu in brezhibno čisto – tudi ko ni. To je predvsem posledica dejstva, da se osredotočajo na pomembne prostore in vogale. To pomeni, da se osredotočajo na širšo sliko in kasneje poskrbijo za majhen kot ali kotiček za vrati. Če se torej sprašujete, s čim naj začnete, zapustite sobo in za trenutek zaprite oči. Nato vstopite v sobo z odprtimi očmi in bodite pozorni, kam najprej pogledate. Ne pod kavč, ampak na kavč. Ne na posamezno polico, ampak na celoten regal. Najprej obdelajte področja, ki jih najprej vidite in pritegnejo vaš pogled. Če je še čas, poskrbite za druge stvari, pišejo na apartmenttherapy.com.