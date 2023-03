Preprosto elektrika: glavni vzrok za odpor do teh koles je bila visoka cena

Elektrika je že v vseh modelih koles. Pred kratkim smo mislili, da se bodo električna kolesa obdržala le za mestno vožnjo, za v službo in za na tržnico, danes imamo že svetovno prvenstvo v električnem gorskem kolesarstvu. To pomeni, da so električna kolesa prišla na prve strani katalogov vseh vodilnih kolesarskih znamk. In vsi si manejo roke v čast neverjetne rasti prodaje koles, ki se vozijo s pomočjo elektrike.

Na začetku je bilo zanimivo le vprašanje, koliko pa zdrži baterija. In je bil glavni vzrok za odpor do električnih koles njihova visoka cena. Danes vemo, kaj baterija ponuja, kako zmogljiva je in kako lahko jo je vzdrževati in polniti. So še vedno predraga? Ne, zdaj so njihove cene povsem dostopne tudi za tiste, ki ne kolesarijo zaradi športne rekreacije, ampak kolo res uporabljajo samo za transport.

In vendar vsi ne potrebujemo električnih izstrelkov, s katerimi bomo osvajali do danes nedosegljive vrhove in cilje. Nekateri kolesarji bi radi le lažje kolesarili, a ne morejo, ker se bojijo prvega klanca ali se pač ne spodobi, da prideš v službo ves prešvican. Da, svoje običajno kolo lahko spremeniš v električno pomagalo. Brez težav in zelo hitro.

Obstajajo kolesarske delavnice, ki vam to naredijo že za ceno enega čisto običajnega mestnega kolesa, torej za približno od 400 evrov naprej. Tak kompletek ali kit za nadgradnjo kolesa v električno vsebuje električni pogonski sklop na prednjem ali zadnjem kolesu, litijevo baterijo, krmilnik in ročko za nadzor stopnje moči delovanja električnega motorja s kazalnikom stanja baterije. Seveda se s takim kitom nadgrajujejo v glavnem in zgolj mestna kolesa. Torej, problem klančkov in dolgočasnih ravnin je rešen.