Preproste ideje, kako si pričarati morje kar doma

Tudi na majhen balkon lahko obesimo viseči stol, za pridih morja poskrbi solarna lučka v obliki svetilnika.

Brisače naj bodo v slogu. FOTOGRAFIJE: Getty Images

Police okrasimo s školjkami, sidri in steklenim kozarcem, polnim modrih kroglic.

Kako čudovito življenje bi to bilo, če bi lahko tako kot oblačila sezonsko menjali tudi kakšen kos pohištva. Pa vendarle lahko svoje bivališče spreminjamo z letnimi časi, in sicer s pomočjo drobnih posegov. Poleti bomo tako prostor naredili malce bolj hladen, a obenem izkoristili topli sijaj sonca.Če še niste, zamenjajte vse volnene okrasne blazine in odeje z lažjimi platnenimi tkaninami. Velika razlika je, če so okoli nas tkanine, ki ne zadržujejo toplote, iz tega razloga bomo težke zavese zamenjali z lahnimi, a obenem seveda poskrbeli, da sonce čez dan ne bo naravnost svetilo v stanovanje, najbolje z zunanjimi senčili.Tudi v spalnici se znebimo debelih, toplih tkanin, spimo na bombažnih, še bolje lanenih rjuhah. Tudi blazine preoblecite v modro ali turkizno, na steno pa obesite kak morski motiv, lahko tudi sebe z najdražjim ob sončnem zahodu, ali pa fotografijo svojega potomca, ki se igra na peščeni plaži. Verjeli ali ne, posteljne zavese so vedno modne in so prave zvezde, urejenosti spalnice dajo piko na i: čudovito je videti, kako se premikajo v nežni sapici in dajejo vtis, kot bi bili na morju.Zagotovo najbolj priljubljen vzorec so modro- ali turkizno-bele proge: ob tej kombinaciji takoj pomislimo na poletje, morje, plažo. Take so lahko zavese, preproga ali okrasne blazine, ki jih lahko kombiniramo z blazinami v eni barvi, na primer modri, ena pa je lahko rumena. Veliko okrasnih predmetov z morsko tematiko je: omislimo si lahko majhno sidro, bojo, pa seveda školjke; preprost okras lahko izdelamo kar sami: v steklen kozarec stresemo modre kroglice, lahko frnikole.Če se vam zdi mornarska tema zlajnana, izberite na primer tropsko. Dnevno sobo obogatite z blazinami, na katerih je ananas ali pa palma, kombinirajte jih z blazinami v nevtralni bež barvi ali na primer zeleni. Na mizico ali polico postavite zlati ananas ali rožnate flaminge.Tudi v kuhinjo vnesite poletje. Če jih še nimate, je zdaj čas, da kupite vesele krožnike, rumene ali modre, v barvi poletja, ali pa barvno keramično skledo za sadje, v kateri ne sme manjkati sončna limona. Zabavne so tudi risbe sadja, ki jih lahko uokvirite in postavite na polico, na primer lubenice, ananasa, fige.Nikakor ne moremo mimo kopalnice: brisače naj bodo modre ali progaste, lahko imajo tudi kako sidro. Nekaj steklenih kozarčkov napolnite z barvitimi dišečimi solmi, pod tuš pa obesite vejico evkalipta, ki bo poskrbel za poseben vonj. Če vam je bliže tropska tema, naj bodo brisače zelene, na poličko pa postavite zeleno rastlino (če je kopalnica brez naravne svetlobe, je lahko umetna).Vrt in terasa bosta bolj vesela z nekaj pisanimi posodami za rastline. Potrebujemo še nekaj stolov ali klopi in mizo, pa seveda senčnik, brez tega ne gre, poseben čas bomo zunanji dnevni sobi dali z razsvetljavo: solarne lučke dobimo praktično povsod, zanje pa ni treba odšteti celega premoženja. Poleg tega poskrbimo še za nekaj okrasnih blazin, lahko so vse iste barve, a bolj razgibano bo, če bodo pisane, zlasti pa bo to všeč otrokom. In tudi dan, ko se bo sonce umaknilo poletnemu dežju, bo z njimi videti sončen.