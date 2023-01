Preproga poveže prostor: najbolje je, da je iz materiala, ki ga je lahko vzdrževati

Preproga je eden tistih dodatkov, ki povežejo prostor, mu dajo osebnost: minimalistično opremljenemu bo denimo barvna dala poudarek. Obstajajo različne oblike in vzorci, ki jih lahko vključimo v vsak prostor: z vintage preprogami v rjavih odtenkih bomo ustvarili zdaj tako iskani videz 70. let, z orientalsko bomo naredili vtis, prav tako z nenavadnimi vzorci, enobarvne so za manjše prostore, denimo hodnik.

Za kopalnico naj bo iz materiala, preprostega za vzdrževanje.

Tam, kjer preživimo največ časa, denimo v dnevni sobi, poskrbimo za udobje, tega lahko dosežemo z mehkimi preprogami, denimo takimi iz umetnega krzna, ki še kako prav pridejo v teh mrzlih zimskih dnevih: ne le da nam bo prijetno toplo v noge, nanjo lahko tudi ležemo, kar zlasti radi naredijo otroci.

Za udobje poskrbimo tudi v spalnici, zato si tudi za ta prostor omislimo mehko preprogo, pravzaprav dve manjši, če govorimo o zakonski postelji: iz tople postelje bomo tako stopala zakopali v mehak material. Ko izbiramo preprogo za kopalnico, se osredotočamo na praktičnost: naj bo iz vzdržljivega materiala, odpornega proti vlagi in seveda preprostega za vzdrževanje.

V dnevni sobi poskrbimo za udobje. FOTO: Image Source/Getty Images

Pazimo tudi na obliko: dolgo in ozko preprogo bomo položili na hodnik ali v kuhinjo (za ta dva prostora je najbolje izbrati material, ki ga zlahka operemo v pralnem stroju), pravokotna je kot nalašč za jedilnico, okrogla pa bo prostor našla pred foteljem v kotičku za sproščanje. A ker je vsak prostor zgodba zase, je pri izbiri najprimernejše preproge pomembno upoštevati razpored pohištva in predvsem velikost prostora: v zelo majhnega ne bomo stlačili velike, saj bo sobo zadušila. In tudi alergiki si jo lahko privoščijo, le izbrati je treba tako iz antialergijskih in antistatičnih materialov, na katerih se ne bodo nabirali in razvijali neželeni organizmi.