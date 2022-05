Prepričljiva električna kona: pomlajena osvežitev je minimalna (FOTO)

Ko sem pred dvema letoma vozil prvo električno kono, sem vanjo sedel z nekaj skepse. Kmalu sem ugotovil, da nisem več elektroskeptik, saj me je kona EV prepričala v skoraj vseh pogledih. Zato sem v pomlajeni model z električnim pogonom sedel vedoč, da ne bom razočaran.

Hyundai kona EV 64 kWh impression Hyundai kona EV 64 kWh impression Motor: sinhronski elektromotor Največja moč: 150 kW (204 KM) Največji navor: 395 Nm Pogon: na prednji kolesi, enostopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 1750 kg Mere (D/Š/V): 4205/1800/1555 mm Medosna razdalja: 2600 mm Prostornina prtljažnika: 332–1143 l Baterija: 64 kWh Najvišja hitrost: 167 km/h Pospešek do 100 km/h: 7,8 s Poraba elektrike: 15,4 kWh/100 km Izpust CO 2 : 0 g/km Zastopnik: Hyundai Avto Trade Cena: 46.900 evrov (testno vozilo 49.700, s subvencijo 4500 evrov manj) Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

Je pa treba že takoj povedati, da je osvežitev minimalna. Na zunanjosti je nekoliko spremenjen le sprednji del, ki je zdaj povsem gladek, brez imitacije motorne maske, ki jo je še imel prejšnji model; se pa zato veliko bolj kot prej opazi pokrov polnilnega priključka, ki je na sprednjem delu vozila. V potniški kabini so novi predvsem digitalizirani instrumenti.

Kompaktni križanec

Sicer je kona EV še vedno kompaktni križanec, ki se v ničemer ne razlikuje od klasično gnanih različic. Z dolžino 4,18 metra je dovolj prostorna za štiri potnike in ima ustrezno velik prtljažni prostor (od 332 do 1114 litrov). Drugačna je le v tem, da ima izključno električni pogonski sistem.

14,7 kWh na 100 kilometrov je znašala poraba na testu.

Pri tem sta na voljo dve možnosti, šibkejša z baterijo 39,2 kWh in z deklariranim dosegom (po WLTP) 312 kilometrov ter močnejša z baterijo 64 kWh in deklariranim dosegom kar 449 km. Takšno smo tudi preizkusili.

Zmogljivi pogon

Kot sem uvodoma omenil, zdaj nisem bil več presenečen nad zmogljivostjo pogonskega sistema, nameščenega v nosu vozila, katerega največja moč je 150 kW (204 KM). Če k temu dodam še 395 Nm takojšnjega navora, ki ga ponuja elektromotor, je jasno, da imamo opravka z živahnim vozilom, čeprav zaradi težke litij-ionske baterije, ki je nameščena pod celotno potniško kabino, tehta kar 1,8 tone. Kljub temu na sprednji kolesi gnana kona EV doseže največjo hitrost skoraj 170 km/h in – kar je za voznika najbolj pomembno – odlično in zvezno pospešuje (do 100 km/h v 7,6 sekunde).

Nekaj malenkosti je drugačnih tudi na zadku, to velja predvsem za spodnje luči in obliko odbijača.

Vse to se združi v lahkotno vodljivost, ki jo dopolnjuje brezstopenjski menjalnik, ki seveda to sploh ni, saj ga elektromotor ne potrebuje; nadomešča ga enostopenjski reduktor z diferencialom. Zato ima voznik na sredinski konzoli le štiri tipke: za parkiranje, vožnjo naprej, vzvratno vožnjo in prosti tek, se pravi za premikanje vozila z izklopljenim elektromotorjem. Prestavna ročica kmalu postane davna preteklost …

In doseg?

Kako daleč pripeljete s polno baterijo? Seveda je to odvisno predvsem od načina vožnje. In zato ima kona EV tri vozne režime, komfortnega, športnega in varčnega. Zadnji skoraj v ničemer ne pokvari voznih lastnosti, vozilo je lahko še vedno živahno, le rekuperacija zavorne energije je bolj intenzivna. Zato sem večinoma uporabljal tega. Z zmerno vožnjo, ko sem dosledno upošteval hitrostne omejitve, a nikakor nisem bil počasen, sem prevozil 450 kilometrov s povprečno porabo 14,7 kWh na 100 kilometrov; je pa bilo število prevoženih kilometrov po avtocesti zanemarljivo.

Prepričan sem, da bi pri izključno mestni vožnji, ko so hitrosti manjše in je veliko zaviranja, naredil še sto kilometrov. In seveda obratno, pri hitri vožnji po avtocesti bi se te razdalje precej skrajšale. Polnilni časi so, jasno, odvisni od moči polnilnega mesta.

Armaturna plošča in volanski obroč sta enaka kot pri prvi koni EV.

Kona ima večino varnostnih asistenčnih sistemov, tudi radarski tempomat in sistem za ohranjanje voznega pasu, kar omogoča avtonomno vožnjo druge stopnje. Ugajalo mi je predvsem opozarjanje na prečni promet pri vzvratni vožnji. Ker je imela testna kona EV najdražji paket opreme, je potnike razvajala tudi z odličnim ozvočenjem.