Preprečite gnitje krompirja

Izkopanega razgrnite

Primerna embalaža

Nemogoče si je predstavljati, da v kleti ali shrambi ne bi bilo krompirja. Čisto vseeno je, ali ga kupujete ali pridelujete sami, zagotovo nočete, da bi se zaloga zmanjšala zaradi gnitja, ki so mu podvrženi ti okusni gomolji. Zato je dobro poznati načine shranjevanja in razmere, v katerih bo tovrstno propadanje manj verjetno in bodo ostali užitni dolge mesece.Pri nakupu za ozimnico je dobro upoštevati dejstvo, da so nekatere vrste krompirja obstojnejše od drugih. Praviloma so gomolji z rjavim in rumenim olupkom primernejši za dolgotrajno skladiščenje kot tisti z rdečim olupkom, saj je ta tanjši.Če krompir pridelujete sami, gomolje potem, ko jih poberete iz zemlje, pred spravilom dodobra posušite. Med sušenjem se namreč odebeli olupek in pridelek dlje ostane zdrav. Ko ga izkopljete, ga razgrnite po stari rjuhi, časopisnem papirju ali drugi zračni podlagi in ga v temnem, zračnem prostoru pri temperaturi približno 20 stopinj Celzija pustite približno deset dni. V tem času se bo dobro osušil, gnitju podvrženi gomolji pa bodo pokazali prve znake poškodb in lahko jih boste odstranili, preden bi okužili preostale.Posušeni krompir nato očistite, vendar pri tem ne uporabljajte vode. Z gomoljev z rokavico ali nežno ščetko odstranite vso odvečno zemljo in drugo umazanijo. Med čiščenjem bodite pozorni na poškodovane, nagnite, plesnive ali drugače prizadete gomolje in jih ločite od preostalih. Tako posušen, očiščen in prebran krompir je pripravljen za skladiščenje.Shranjujte ga v lesenih zabojih, kartonastih škatlah ali papirnatih oziroma mrežastih vrečah. Vsa ta embalaža omogoča kroženje zraka in s tem zagotavlja daljšo obstojnost gomoljev. Izogibajte se plastičnim škatlam in vrečkam, saj bo zaradi oviranega kroženja zraka v njih gnitje verjetnejše.Ko krompir pospravite v primerno embalažo, jo prestavite v temen prostor. Najprimernejši sta klet in neogrevana garaža. Temperatura zraka naj bo od pet do šest stopinj Celzija, pomembna pa je tudi optimalna vlažnost, ki naj znaša okoli 95 odstotkov. Pri nižji temperaturi se škrob začne spreminjati v sladkor in krompir izgubi pravi okus, presuh zrak pa vodi v dehidracijo in s tem sušenje gomoljev.V stanovanjih pogosto ni razmer za takšno shranjevanje. Če kleti nimate, so najboljša mesta za hrambo krompirja kotiček tik ob vhodu, balkon pa tudi omarica pod koritom.Ne glede na to, kje je vaša ozimnica, pozornost namenite tudi temu, katera živila shranjujete ob krompirju, saj nekatera spodbujajo kaljenje in gnitje gomoljev. V bližini zato ne shranjujte čebule ali jabolk.Vsakih nekaj tednov preverite gomolje in odstranite vse, ki kažejo znake gnitja, plesni ali drugih bolezni. Pri tem odstranite tudi sicer zdrave gomolje, ki so bili v stiku z gnilimi, saj se gniloba hitro prenaša na plodove, ki bodo v primernih razmerah zdržali od štirih mesecev do pol leta.