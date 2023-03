Preprečimo mačjo brejost

Zavetišča so vsako pomlad in jesen polna mačjih mladičev brez doma, čeprav že dobro vemo, da bi lahko njihovo žalostno usodo preprečili. Skoraj vsakdo v svoji okolici pozna lastnika mačje samice, ki redno koti mladiče, le redki med njimi pa najdejo topel, ljubeč dom. Izgovorov, zakaj ne bi mačke sterilizirali oziroma samca kastrirali, tako rekoč ni: posegi so enostavni, stroški ne previsoki, poleg tega pa številna društva vsako leto organizirajo dogodke z akcijskimi cenami takšnih operacij.

Poseg je povsem varen in rutinski. FOTO: Romaset, Getty Images

Kastrirana oziroma sterilizirana mačka je praviloma mirnejša.

Številne prednosti

Številne doleti kruta usoda. FOTO: Kipuxa, Getty Images

Kdor torej ne načrtuje mačjega legla zaradi utrjevanja pasme in prodaje rodovniških mladičev, naj se brez pomislekov odloči za sterilizacijo oziroma kastracijo. Da mora mačja samica v svojem življenju imeti vsaj eno leglo oziroma doživeti materinstvo, je zastarelo in zgrešeno prepričanje, številni lastniki pa so tudi slabo podučeni o možnostih preprečevanja brejosti in tako iz leta v leto preštevajo mladiče, ki jih nazadnje prepustijo same sebi. S sterilizacijo oziroma kastracijo ne preprečujemo le nenačrtovanih legel, ampak tudi neželeno vedenje ob gonitvi. Pri kastriranih samcih pozneje ugotavljajo manj potepanja po okolici in zmanjšanje območja, ki ga označujejo za svoj teritorij, posledično je tudi manj možnosti za prometne in druge nezgode. Lastniki samic bodo olajšani, saj jim ne bo treba odganjati nadležnih samcev, sterilizirane samice pa bodo varnejše pred razvojem tumorjev na mlečni žlezi, gnojnim vnetjem maternice in cističnih sprememb na jajčnikih. Da je žival primerna za poseg, mora seveda s pregledom potrditi veterinar, ki bo obenem priporočil tudi primerno starost za operacijo. Samice praviloma sterilizirajo okoli starosti šestih mesecev, običajno pa jim odstranijo zgolj jajčnike, maternico le, če žival kaže znake bolezenskih sprememb. Mačko lahko steriliziramo tudi po kotitvi, počakati je treba tri tedne.

Po posegu okrevajo hitro.

Mačke po posegu okrevajo zelo hitro, tako samice kot samci, ki jim odstranijo moda; potrebna sta le počitek in nadzor nad celjenjem rane, čeprav so zapleti izredno redki. Treba pa se je zavedati, da tako sterilizacija kot kastracija praviloma upočasnita presnovo in zmanjša potrebe po hrani, žival tudi zmanjša telesno dejavnost; obenem se lahko apetit nevarno poveča, zato je nujna prevetritev jedilnika in prilagoditev velikosti obrokov. Mnogi pa ugotavljajo, da kastrirana oziroma sterilizirana mačka dlje ohrani igriv značaj in se veliko raje ljubkuje ter druži z lastnikom.