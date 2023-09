Preplet jezikov v Trstu

V Trstu bo prihodnji konec tedna potekal festival slovenskih organizacij v Italiji. Na Slofestu, ki ga pripravljajo bienalno, se bo zvrstilo okoli 60 dogodkov, od razstav in predstav do koncertov in pogovorov. Temu so dodali tudi rekreativni program in program za šole.

Po besedah organizatorjev želi biti Slofest preplet slovenščine in italijanščine,pa tudi drugih jezikov, ki so prisotni v deželi Furlanija - Julijska krajina, je na predstavitvi programa v Ljubljani povedala Živka Persi, predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev (ZSKD), ki festival organizira. Po njenih besedah ga pripravljajo z mislijo na vse starostne skupine.

Približno 60 dogodkov

Če so ga pred desetimi leti zasnovali z željo, da bi svojo dejavnost predstavili prebivalcem in tudi obiskovalcem večkulturnega Trsta, kasneje še Slovencem iz Slovenije, v zadnjih letih ugotavljajo, da so ciljna skupina tudi sami kot narodna skupnost v Italiji, je dodala. Med 15. in 17. septembrom so v program, ki bo večinoma zasedel trg sv. Antona, vključili približno 60 dogodkov, ki bodo v glavnem dvojezični, dosegljivi pa bodo tudi na spletu. Še pred uradnim začetkom festivala bodo 13. septembra odprli razstavo o literatu Borisu Pahorju, ki je že bila na ogled v Bruslju in slovenskem državnem zboru.

V razstavni del Slofesta so med drugim uvrstili še razstavo o skladatelju in zborovodji Ubaldu Vrabcu, Persijeva pa je opozorila še na literarno-zgodovinske sprehode, na katerih odkrivajo Trst ne le kot slovensko in italijansko mesto, ampak tudi kot mesto grške, luteranske in drugih skupnosti.

Slofest se bo nadaljeval novembra, ko bodo v Trstu potekali klavirski dnevi Evropskega združenja klavirskih pedagogov.