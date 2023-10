Prepih ustavijo plišaste živalce

Hladen in mrzel del leta je po svoje lep, žal pa ne vedno tudi prijeten. Celo v zavetju štirih sten je včasih čutiti posledice vetrovnih dni, zlasti če okna in vrata slabo tesnijo, skozi špranje pod njimi v stanovanje prihaja ledeni piš, ki ga čutimo kot prepih.

Takele kače in podobne podolgovate igrače bodo preprečevale vdor hladnega zraka. FOTO: Roey/Getty Images

Zaradi njega je, ko sedite pod odejo na kavču, še vedno čutiti hlad, pa tudi račun za ogrevanje je znatno višji. Idealno bi v tem primeru bilo zamenjati stavbno pohištvo ter si omisliti takšno, ki mu hladni vetrovi ne bi bili kos. A kadar iz kakršnega koli razloga tega ne zmoremo, je treba izbrati druge rešitve. Ena od njih so blazine proti prepihu, ki jih položite pod okna ali vrata. Pripomoček za toplejši in prijetnejši dom lahko izdelate sami.

V sedmih korakih do blazine

Za izdelavo boste potrebovali šiviljski meter, tkanino srednje debeline, škarje, šivalni stroj ali iglo in sukanec, polnilo. Preden začnete rezati tkanino, najprej izmerite širino okna ali vrat, kamor nameravate podložiti blazino.

Ko imate določene mere, iz blaga izrežite trak primerne dolžine. Naj bo vsaj deset centimetrov daljši od širine okna ali vrat. Širok naj bo najmanj 25, še bolje 30 centimetrov. Blago po dolžini prepognite na polovico in ga zašijte, da boste dobili tulec. Na eni strani ga zašijte še po širini. Praznega napolnite s polnilom. Izberete lahko različne materiale: pesek za mačje stranišče, uporabne so tudi odslužene manjše tkanine. Tulca ne napolnite povsem, da ga boste lažje prilagajali površini. Tako napolnjeno blazino zašijte še na drugi strani, in to je to.

Nogavice in kavbojke

Če niste ravno vešči šivanja, podoben pripomoček izdelajte drugače. Napolnite lahko odsluženo hlačno nogavico, s tkanino, vato ali drugim polnilom, in jo položite pod okno ali vrata. Domiselna zaščita pred prepihom nastane, če skupaj sešijete nekaj plišastih igračk in z njimi zatesnite špranje, včasih zaleže že v svaljek povita debelejša tkanina, denimo stara brisača.

Pripomoček za toplejši in prijetnejši dom lahko izdelamo sami.

Prav lahko pridejo stare kavbojke: odrežite hlačnico in jo potisnite pod vrata tako, da ustvarite dvostransko zaščito proti prepihu. Ta način je primeren za notranja vrata in dobrodošel, kadar je špranja pod njimi res velika.