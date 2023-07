Prenovljeni alfi, ki ogrejeta avtomobilistična srca

Giulia in stelvio, modela znamke Alfa Romeo, sta na trgu že sedem oziroma osem let. Če je njuna zunanja oblika še danes atraktivna, pa sta bila tehnološko že kar v letih. Skrajni čas je bil za prenovo.

Ta je prinesla subtilno osveženo zunanjost, pri čemer je najbolj izrazita sprememba sprednjega dela, ki je prinesla nove prilagodljive led matrične luči, s katerimi oba modela jasno izražata družinsko povezavo z manjšim tonale. Spredaj izstopata maska z logotipom in spodnji del z odprtinama za dovod zraka, kar je sodobna reinterpretacija znane maske »trilobo«.

Štirikolesni pogon je mogoče opremiti še z mehanskim samozapornim diferencialom.

Glavna posodobitev v notranjosti je instrumentna plošča z legendarno »teleskopsko« zasnovo. Ta vključuje nov 12,3-palčni zaslon, na katerem je mogoče dostopati do vseh informacij o vozilu in parametrov, povezanih s tehnologijami avtonomne vožnje. Novinca sta opremljena z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča, da so vse funkcije na dosegu roke. Infozabavni sistem ponuja vsebine in funkcionalnosti, med katerimi je širok nabor uporabnih storitev za varnost in udobje, namenjenih brezžičnim posodobitvam.

Tudi štirikolesni pogon

Obe novi alfi sta na voljo s pogonom na vsa kolesa Q4, ki zagotavlja odzivnost in užitek v vožnji kot pri vozilih s pogonom na zadnji kolesi. Sistem omogoča, da vozilo vozi izključno s pogonom na zadnji kolesi, in če se oprijem pnevmatik približuje meji oprijema ali na zahtevo voznika, lahko v manj kot 150 ms do polovico navora motorja takoj prenese na sprednji kolesi, s čimer prepreči zdrs koles ter zagotovi največjo zmogljivost in učinkovitost vožnje. Pri paketu opreme veloce je mogoče štirikolesni pogon opremiti še z mehanskim samozapornim diferencialom; diferencial z omejenim zdrsom povečuje agilnost in športnost, saj zagotavlja popoln oprijem in večjo stabilnost vozila v ovinkih pri veliki hitrosti ter večje bočne pospeške in varnost na mokrem ali spolzkem cestišču, saj stalno nadzoruje kolesa in zmanjšuje zdrs.

Pri vseh modelih stelvio je odslej na voljo dizelska različica 118 kW s pogonom na zadnji kolesi. FOTO: Blaž Kondža

Nova giulia in stelvio prinašata pomembno posodobitev motorne palete. Pri vseh modelih stelvio je odslej na voljo dizelska različica 118 kW s pogonom na zadnji kolesi. Tu sta še zmogljiva, na vsa štiri kolesa gnana bencinska motorja z 206 kW in dizelska s 154 kW. Giulia je na voljo le z omenjenima močnejšima motorjema in štirikolesnim pogonom. Vse motorne različice so opremljene z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom ZF.

Podobno kot pri modelu tonale tudi pri novincih izbiramo med štirimi stopnjami opreme: super, sprint, ti in veloce. Za najzahtevnejše in športno usmerjene kupce je tu še izvedenka competizione. Na domačem trgu bomo za stelvio z opremo sprint odšteli 44.990 evrov, prav toliko stane giulia z opremo super.