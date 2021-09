Prenovili znamenito trboveljsko gostilno

Relief Ane Dimnik na pročelju

je ime, ki še dandanes živi v zavesti mnogih Slovencev. Čeprav od njene smrti mineva že stoletje, še vedno velja za slovensko mater, kot se je je sicer oprijel vzdevek, še ko je bila živa. Bila je borka za človekove pravice, za slovenstvo in slovenski jezik in tudi ženska pred svojim časom.V Trbovljah še vedno stoji hiša, v kateri je živela in delala. Znamenita stavba, sicer priljubljeno gostišče, je dobila delno novo podobo. V skladu z odločbo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so jo na novo prekrili, v sklopu energetske sanacije picerije Dimnik pa bodo zamenjana tudi vsa okna in vrata. Prešli bodo na ekološko ogrevanje z namestitvijo toplotne črpalke in na talno ogrevanje, vzpostavljena bo tudi ekološka usmeritev v deževnico. Ta je primerna za zalivanje, pranje, z dobro filtracijo pa je tudi pitna, poleg tega se z njeno uporabo lahko prihrani do kar 50 odstotkov pitne vode in s tem varuje okolje.Po zahtevah in priporočilih spomeniškega varstva mora biti hiša v osnovnem videzu identična podobi izpred 145 let, kar zaradi sprememb in napredka industrije, materialov in drugega ni lahek projekt. Za okna in streho veljajo stroga določila spomeniškega varstva, fasade pa se ne bo menjalo. Vsa izvajana dela nadzoruje spomeniško varstvo. Večja investicija doslej je bil le prehod ogrevanja z olja na trdno gorivo oziroma na toplovodni kamin, preostalo so bile manjše in siceršnje vzdrževalne stvari. Zdaj pa stavbo čaka pomladitev. Energetska sanacija se financira iz državnih in evropskih sredstev, del stroškov pa krije najemnik, znani trboveljski gostinec, ki ima Dimnikovino v najemu že četrt stoletja.Poleg energetske sanacije glavnega gostilniškega poslopja ima najemnik tudi širše načrte. Gospodarski objekt ob gostišču, ki služi kot skladišče, je treba porušiti, na njegovem mestu pa naj bi nastal nov. V naslednjih letih bi v nadstropju novogradnje uredili namestitvene kapacitete, štiri sobe, saj teh v Trbovljah že več let manjka, v pritličju naj bi bili skladiščni prostori. Nova gradnja bi kot sedanja po etažah merila 100 kvadratnih metrov. V gostišču ni bilo nikoli prenočišč in bo v primeru realizacije to novost. Okolica oziroma zemljišče gostišča ni pod spomeniškim varstvom, zato so v minulih letih ponudbo dopolnili tudi zunaj. Narejena je bila letna terasa, postavljena so bila otroška igrala. Za prenovitev so se prijavili tudi na razpise za državna in evropska sredstva.V gostilni je tudi spominska soba Ane Dimnik z njenimi fotografijami, predmeti, različnimi dokumenti. Za zdaj je ne bodo obnavljali niti je v sklopu energetske sanacije in prenove objekta ne bodo prestavljali. Obeta pa se ji modernizacija. V dogovorih z Delavskim domom Trbovlje bi uvedli novodobne tehnologije, da bodo doslej le pisne stvari tudi slišne. Novak si želi ljudem približati zgodovino hiše in Ano Dimnik s sodobnimi pripomočki.Ana Dimnik je bila znana že leta 1888, ko so jo razglasili za slovensko mater. V Dimnikovo gostilno so hodili mnogi znani in ugledni Slovenci. Eno od železnih pravil hišnega reda je bilo, da so obiskovalci morali govoriti slovensko. »V mnogo stvareh je bila Ana Dimnik zamolčana, in to bi rad popravil. Tudi v vzgojno-učnem in šolskem programu je ni, kar se mi zdi sramota. Rad bi, da smo v Trbovljah ponosni, da smo imeli žensko, ki se je že pred 150 leti borila za slovenski jezik in kulturo,« pravi Boris Novak.Ne glede na prenovo bo njen znameniti relief, ki je razpoznavni in zaščitni znak hiše, ostal na pročelju nad vhodom. Ob 145. obletnici odprtja Gostilne Dimnik je stavba zajeta tudi v novo zamisel o trboveljski turistični poti Od dimnika do Dimnika, ob kateri so razne zanimivosti. Gre za povezavo HSE oziroma nekdanje TET in najvišje stavbe v Evropi, znamenitega 360-metrskega dimnika, Rudnika, Delavskega doma, Zasavskega muzeja Trbovlje, Zavoda za šport in Društva Perkmandeljc. Morda bodo v relacijo vključeni tudi Drajeršoht na Gojdi, skulptura rudarskega junaka Prometeja na Ostrem vrhu in knapovsko stanovanje na Njivi.