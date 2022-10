Prenova za mlado družino: s skandinavskim pridihom

Prenove in zasnove interierja sta se lotili arhitektki Nina Štajner in Mateja Katja Vrtovec Jerančič iz biroja NIŠA Arhitektura.

Trisobno stanovanja v velikostih 73 kvadratnih metrov je bilo pred prenovo v sorazmerno dobrem stanju, vendar tlorisna razporeditev in estetska podoba nista bili najboljši za udobno bivanje mlade družine s predšolskim otrokom. Zato sta arhitektki stanovanje zasnovali na novo, vključno s temeljito prenovo (menjavo talnih oblog, instalacij, stavbnega pohištva, grelnih teles in vgradnega pohištva), izbrali sodobne materiale, mladostne barve in vzorce.

