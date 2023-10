Prenova spalnice, ki jo je navdihnil začarani gozd

Kako v prostor ujeti magični gozd, kot iz Grimmovih pravljic, a s kančkom francoskega dvorca, da ne bi vse skupaj izpadlo kot karikatura iz otroške slikanice? To je bila dilema, ki sem jo morala razrešiti, ko so me začele preganjati bele stene moje nove spalnice. Vem, da nekateri ljudje obožujejo praznino, ki jo prinaša izčiščenost prostora, a jaz preprosto nisem eden izmed njih. Mene pomirjajo vzorci in barve. Tako sem se zatopila v kataloge tapet na spletnih straneh in iskala podobe dreves in gozdov, ki bi me navdihnile.

Celotno zgodbo o prenovi si preberite na deloindom.si.