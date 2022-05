Premogasti nizkocenovnik: to je Nokia G11 (FOTO)

Nedavno se mi je po mastnih dlaneh valjala sveža nokia G21, zdaj pa so se moji prsti poigrali z njeno mlajšo sestrico z oznako G11. V bistvu gre za skoraj isti telefon, razlika je le v količini pomnilnika in kameri – in v ceni. Za nokio G11, ki šele prihaja na slovenski trg, naj bi bilo v prosti prodaji treba odšteti 149 evrov, kar je štiri desetake manj kot za G21.

Nizkocenovni procesor

V primerjavi s prejšnjim modelom G10 je razlika samo v procesorju in postavitvi glavne kamere. Ta je zdaj postavljena na levo, pri predhodniku pa je bila na sredini. Procesor ni več MediaTekov, ampak Unisocov, prinaša pa za približno 50-odstotno pohitritev.

Zanimiva barvna izbira, rjavi premog

A vseeno od njega ne smemo preveč pričakovati, saj gre vendarle za nizkocenovni telefon. No, resnici na ljubo Nokia izdeluje še cenejše pametne telefone, ki pa so v resnici zelo oskubljeni. Procesorju pomagajo trije gigabajti delovnega pomnilnika, shrambe pa je na voljo le 32 GB, a se jo da poceni razširiti s spominsko kartico micro sd.

Dnevni fotoaparat

Kaj pa fotoaparat? Tudi tukaj so varčevali: če je G21 opremljen s trooko kamero z glavnim tipalom s 50 milijoni slikovnih točk, jih ima G11 štirikrat manj. Kamera je sicer trooka, pri čemer ima glavno (širokokotno) zrklo 13 MP, makro in globinska kamera pa le po 2 MP. To v praksi pomeni, da bodo slike opazno slabše, če svetlobne razmere ne bodo idealne.

Tudi pri dobri svetlobi slika ni ravno med najbolj kakovostnimi, saj se opazijo razne napakice in popačenja. Prednja kamera ima 8 MP in služi svojemu namenu, kaj več pa ne. A dobro, od telefona, za katerega bo ob vezavi zelo verjetno treba odšteti le nekaj deset evrov, ne moremo pričakovati vrhunske fotografije ali videa, ki je, mimogrede, tudi nekam môten.

Močna baterija

Je pa zato baterija s kapaciteto 5050 mAh lepo vzdržljiva, saj bo ob varčnejši uporabi zmogla tudi do tri dni brez polnjenja. Pozna tudi hitro polnjenje z 18 W, a v škatli je priložen le desetvatni napajalnik.

13 MP ima samo glavna kamera.

Čitalnik prstnih odtisov je ob strani in deluje kar zanesljivo in hitro, na voljo pa imamo tudi odklepanje s prepoznavo obraza, pri čemer ni odveč omeniti, da so prstni odtisi varnejša izbira. Presenetljivo dober in svetel je zaslon, ki pozna tudi 90-herčno osveževanje slike, kar prispeva k bolj gladkemu premikanju po spletnih straneh ali v igricah, seveda tistih, ki ne zahtevajo močnega procesorja.

Drugačna barva

Nokia G11 je tudi prav spodobna na pogled, še posebno mi je bila všeč hrapava (manj drseča) zadnja stran s svetlečim se kamerskim delom. Tudi rjavkasta barva je bila drugačna od klasike: pri Nokii so jo poimenovali charcoal oziroma premog. Plus pri G11 je tudi Nokijina obljuba, da bo telefon dve leti deležen nadgradenj operacijskega sistema android, tri leta pa bo prejemal redne varnostne popravke.