Premišljeni veliki skuter iz Španije

Špansko podjetje Wottan motor je na evropski trg vstopilo premišljeno in na način, ki ga danes omogoča globalizacija. Že izbira tržnega segmenta, to so skuterji in motocikli v prostorninskem razredu 125 ter serija velikih skuterjev s prostornino 300 kubičnih centimetrov, kaže, da vedo, kje se bo v prihodnjih letih trg še posebno hitro krepil. Skuterji vseh velikosti že zdaj igrajo pomembno vlogo v vsakodnevni mobilnosti, tudi pri nas, kaj šele na velikih tradicionalnih trgih, kot so španski, francoski in nemški. Španski mototrg je zrel in zahteven, storm S300 pa že z obliko daje vedeti, da so pri Wottanu natančno vedeli, na kateri del trga bodo merili.

Wottan motor storm S300 Wottan motor storm S300 Zastopnik: PR Moto Cena: 4390 evrov

Italijanski dizajn

Storm S300 zmede že na pogled, saj je dizajnersko brezhiben. Za ta denar človek ne pričakuje take podobe. Vedeli so, kaj hočejo, in najeli specialista: pod obliko se je podpisal legenda italijanskega motooblikovanja Alessandro Tartarini. Druga pomembna ločnica je kakovost končne izdelave. Storm S300 v tem pogledu nikakor ne razočara.

Prav tako mu visoko oceno dajemo za enostavno in premišljeno rabo. Dvig sedalnega dela, pod katerim je uporabno velik odlagalni prostor, ločen dostop do pokrova za dotakanje goriva ter zagon motorja so enostavni in brezhibno delujoči sklopi. Sedež je ergonomsko dobro oblikovan in tudi na daljših poteh udoben za voznika in sopotnika. Geometrija vozniškega sedenja je premišljena in voznik ima hkrati visok pogled čez krmilo, zračni tok pa je speljan tako, da niti pri večjih avtocestnih hitrostih ni pretirano utrujajoč.

Pod velikim in za voznika ter sopotnika udobnim sedežem se odpre uporabno velik prtljažnik.

Odličen motor

Enovaljni agregat s štirimi ventili na valj in klasično skutersko postavitvijo zmore 19,5 kW pri 8000 vrtljajih na minuto in 21 Nm navora pri 7000 vrtljajih. To so zelo korektne vrednosti, s katerimi se storm S v svoji kategoriji postavi v prvo jakostno skupino. Zato ni presenečenje, da se dobro tudi pelje. Delovanje motorja je mirno in mestno kultivirano. Krivulja navora je vozniško prijazna, vlek linearen, tako da je tako pri mestni rabi kot na zaviti gorski cesti ves čas suveren, udoben in nenaporen.

Preostala tehnična oprema sledi isti filozofiji, od tehnično sodobne in pregledne armature do sklopa zavor in vzmetenja. Zlasti zadnje je na naših cestah na veliki preizkušnji. Po tej plati noben skuter ne more narediti čudeža, je pa storm celo največje grbine predelal stoično in do hrbtenice usmiljeno. Vse našteto daje jasen signal, da je wottan motor storm S300 skuter, ki ga velja uvrstiti v jagodni izbor.

Kot rečeno, ne samo zaradi cene. Storm ponujajo v štirih različicah. Vstopni, ki je že zelo solidno opremljen, stane 4390 evrov, najdražji z vso mogočo dodatno lepotno in tehnično opremo, od zagona brez ključa do lažjega izpušnega sistema in izstopajočih zlato pobarvanih platišč, pa 5490 evrov. Oba konca cenika sta zelo konkurenčna.