Celje na stari razglednici

V teh epidemičnih časih, ko nestrpno čakamo, da se vrata kulturnih ustanov znova odpro, bodo v Muzeju novejše zgodovine Celje (MNZC) po svoje zaznamovali ta veseli dan kulture. Letos bodo praznovali drugače, prek spleta, in sicer z novo občasno razstavo Preljuba moja žena, čakam na kolodvoru … avtorice»Razstava na ogled postavlja izbor gradiva iz naše bogate muzejske zbirke razglednic. Virtualno si jo bo na spletni strani muzeja možno ogledati od 3. decembra dalje, v živo pa takoj, ko bo naš muzej ponovno odprl vrata,« praviiz MNZC. »Bodite z nami na ta veseli dan kulture v četrtek, 3. decembra, ob 12. uri na spletni strani ali facebook profilu Muzeja novejše zgodovine Celje.«Razglednice so bile včasih zataknjene v stekleni del babičine kredence v kuhinji, poudarja avtorica razstave: »Potem smo neodposlane prinašali s potovanj, ker nismo našli poštnega nabiralnika. Danes vsak trenutek naredimo fotografijo in jo pošljemo z mobilnim telefonom ali pa jo objavimo na spletnih družabnih omrežjih. Nič več ne pišemo razglednic. Te so dragoceni pričevalci nekega obdobja. Prinašajo presenetljivo veliko informacij in nas popeljejo v ljudski vsakdan.«Čeprav je MNZC s svojimi enotami zaprt, pa si lahko na njihovi spletni strani ogledamo biser, ohranjen Pelikanov fotoatelje, ki je kulturni spomenik nacionalnega pomena. To je edini prvotno ohranjeni stekleni atelje v Sloveniji in eden redkih v Evropi, zgrajen konec 19. stoletja. Izjemno Pelikanovo dediščino lahko opazujete v posebni navidezni predstavitvi. Prav tako je v navidezni resničnosti na ogled Pelikanova galerija, iz nje pa lahko stopite v prvo nadstropje, kjer je ohranjen fotografski atelje celjskega mojstra svetlobe.