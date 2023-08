Prelepa kraška vas: Volčji Grad vsekakor zahteva postanek (FOTO)

Kras je nekaj sto metrov visoka planota v skrajnem zahodnem delu Slovenije. Mimo in čez Kras vodi vrsta prometnic. Ljudje na Krasu živijo že tisočletja, a naselbine so morale biti zaradi pretečih nevarnosti vedno zavarovane.

Prebivalci so zgradili vrsto utrjenih gradišč in danes je prek njih speljana Kaštelirska pot, ki se začne na hrvaškem otoku Cres, se vije po Istri in konča na severnem robu našega Krasa.

Eno izmed največjih bronastodobnih naselij je bila Debela Griža. Naselbina leži na sorazmerno ravnem območju v bližini Komna in bližnje vasice Volčji Grad. V osmem stoletju pred našim štetjem so jo naselili Histri, ki so spadali med ilirska plemena. Da bi si zagotovili varno bivanje, so zgradili gradišče, ki ima po zunanji strani 850 metrov, na notranji pa 650 metrov obsega. S tehniko suhe gradnje, torej brez apna in cementa, so zgradili obzidje, ki je segalo sedem metrov v višino. V njem je neverjetnih 60.000 kubičnih metrov kamenja. No, vsaj tega ni bilo treba voziti od daleč, saj ga je po vsej planoti, kolikor hočeš. Danes se je obzidje v precejšni meri zrušilo, a grmade kamenja segajo do štiri metre v višino.

Kamniti krog na krožišču v Komnu je brez veziva.

Volčji Grad

Obzidje je zdaj visoko štiri metre.

Del notranjega prostora je prekrit z gozdom, preostalo pa so travniki in polja.

Iz kamnitih plošč

Gradišče leži le nekaj sto metrov stran od vasice Volčji Grad in je postavljeno v smeri sever– jug, oba vhoda sta zavarovana z dvojnim obzidjem. Do njega pridemo po kolovozu med vinogradi in kamnitimi ograjami. Dandanes naselbine znotraj seveda ni več. Del notranjega prostora je prekrit z gozdom, preostalo pa so travniki in polja. Na nekaterih mestih se še vidi način starodavne gradnje, drugod pa je to le še en velik podolgovat kup kamenja.

Debela Griža

Ostanki obzidja in kamnitih ograj

Po obisku Griže si moramo obvezno pogledati še Volčji Grad. Vasica brez dvoma velja za eno najlepših. Gre za skupek kamnitih hiš med vinogradi. Na robu vasi stoji slikovita cerkvica Janeza Krstnika. Vasica je starodavna. Obstajala je že v rimskih časih, o čemer priča nagrobna plošča, vzidana v cerkvico. V Volčji Grad se pripeljemo iz regionalnega središča, vasi Komen. To je še ena zanimiva kraška vas. Na krožišču pred vasjo je slikovit kamnit krog, zgrajen iz kamnitih plošč brez kakršnega koli veziva in jih na mestu drži le sila težnosti. Na robu vasi je še ena značilnost teh sicer bogato namočenih, a kljub temu sušnih krajev. Tla so namreč propustna in vse padavine v trenutku odtečejo v podzemlje. Prebivalci obeh vasi so med obema naredili izredno lep kal. Majhno jezero, ki ga hranijo padavinske vode in okoli katerega je speljana sprehajalna steza.

Vasice na Krasu nas popeljejo v preteklost, na območje rdeče zemlje, belega kamenja ter starodavnih naselbin.

Kal na poti med Komnom in Volčjim Gradom

Pogled na Komen