Preizkus slovenskega avtodoma sonic 600 SL plus: brez kamere bi bili goli in bosi

Avtodome na naših straneh redkokdaj preizkušamo, a vedno smo veseli takšnih preizkusov. Tokrat smo vozili sonic 600 SL plus novomeškega podjetja Adria Mobil, ki je po dolžini sicer najkrajši integrirani avtodom v njihovi ponudbi. V svetu počitniških vozil so dimenzije v vsakem primeru zajetne in pri testnem sonicu je to pomenilo dolžino 6,99 metra, širino 2,32 in višino skoraj 3 metre. To so mere, ki od voznika zahtevajo več pozornosti.

Primeren motor

Vlogo baznega vozila je v našem primeru odigral Fiatov ducato z 2,2-litrskim turbodizelskim štirivaljnikom, ki razvije največjo moč 132 kilovatov oziroma 180 konjev. Menjalnik je bil šeststopenjski ročni. Glede na to, da z avtodomom niti na avtocesti ne divjamo, se nam je zdelo, da je motor kos svoji nalogi. Samo med vzponi smo morali prestavljati v nižjo prestavo. Povprečna poraba goriva na testu je bila dobrih deset litrov na sto prevoženih kilometrov, kar je dober rezultat.

Z vzvratno parkirno kamero in tipalom na odbijaču je bilo manevriranje po kampu in parkiriščih lažje. Po pravici povedano, bi bili brez kamere goli in bosi.

Praktična ureditev

Čeprav je avtodom namenjen prenočevanju do petih oseb, homologiran pa je za štiri, bo v njem najbolj užival par, saj bo imel dovolj prostora in mu ne bo treba vsakič znova spuščati in dvigovati dvojnega ležišča, ki je nad vozniškim delom. Če vsak dan zamenjamo kamp, postane takšno spreminjanje iz dnevnega v nočni tloris nadležno, čeprav ga opravi električni pogon.

Kuhinjska niša ima tri plinske gorilnike in plinsko peč.

Tloris je sicer zasnovan praktično. V zadnjem delu je udobna spalnica z ležiščem za dva odrasla in enega manjšega otroka. Vmes je na eni strani velik, 142-litrski hladilnik z zamrzovalnikom, ki deluje tako na plin kot na elektriko. Na drugi strani je kopalnica s kemičnim straniščem, tuš kabino in zložljivim umivalnikom, ki »pokrije« straniščno školjko. Dnevna soba avtodoma združuje kuhinjo in jedilni kot s pomično mizo. Kuhinjska niša ima tri plinske gorilnike in plinsko peč, v kateri lahko vsak dan spečemo sveže žemljice.

Uporabna aplikacija

Čeprav je avtodom bele barve in opremljen s številnimi senčili, smo cenili vgrajeno bivalno klimatsko napravo. Njeno delovanje smo uravnavali z namenskim daljinskim upravljalnikom, na nadzorni plošči avtodoma ali prek aplikacije adria mobil mach. Slednja se je s testnim avtodomom povezala po bluetooth povezavi; nekateri bolje opremljeni avtodomi imajo poseben komunikacijski modul, ki omogoča upravljanje prek mobilne aplikacije na daljavo. Aplikacija omogoča upravljanje ključnih funkcij bivalnega dela avtodoma, ima pa tudi digitalno »vodno tehtnico«.

Športne pripomočke in opremo za kampiranje smo pospravili v priročno »garažo« v zadnjem delu vozila. Njena vrata merijo 85 krat 120 centimetrov, prostora pa je dovolj za dve električni kolesi, zložljivo mizo in štiri zložljive stole. Priročna je tudi vgrajena 220-voltna vtičnica, na kateri lahko polnimo električno kolo.