Pregledno in urejeno: tako morate urejati omaro (FOTO)

Mnogi v novo leto radi vstopijo ne le z bučno zabavo, ampak predvsem z očiščenim in pospravljenim stanovanjem, saj že dolgo velja, da se po prvem dnevu celotno novo leto pozna.

Ponekod tradicionalno prvi dan novega leta na stežaj odprejo okna in vrata, da gre stara energija ven in nova, sveža notri, tako dokončno za seboj pustimo preteklo leto, še posebno če ni bilo najboljše. Če bo torej na vašem seznamu novoletnih zaobljub tudi bolj dosledno pospravljanje ter vzdrževanje reda v domu, bo najbolje, da novo leto tudi pričakamo po teh notah.

Spodnje perilo in majice FOTO: Yurdakul/getty Images

Mnogim največ sivih las povzroča vzdrževanje reda v omari z oblačili. Kako prijeten je pogled na pospravljeno omaro, ko je vse na svojem mesu, oblačila zložena glede na namen in barvo, a kaj ko takšno stanje običajno ne traja dolgo. Krivec za to pa je v glavnem napačen pristop k urejanju in zlaganju oblačil.

Večina namreč majice in hlače še vedno zložene nalaga druge na druge, kar na polici v omari še nekako gre, če imamo ta oblačila spravljena v predalu, pa se pojavi težava, ko iščemo določen kos, saj nimamo dovolj dobrega pregleda nad njimi. Iskanje se običajno konča tako, da vse izvlečemo iz predala, ko najdemo, kar smo iskali, pa preostale kose običajno na hitro zložimo, v najslabšem primeru pa kar zatlačimo nazaj in predal zapremo.

Marie Kondo je zato že pred leti predlagala veliko bolj učinkovit način zlaganja, in sicer namesto da oblačila naložimo drugo na drugo, jih raje postavimo pokonci ter drugo ob drugo. Tako bomo, ko odpremo predal, natančno videli, kje je kaj, in želeno brez težav potegnili na plan. To seveda velja za majice in kratke hlače, spalne srajce, pižame, tudi kavbojke pa nogavice.

Da bi bili predali ali omare še bolj lično pospravljeni in pregledni, si omislimo škatle brez pokrova ali košare in v vsako zložimo določeno vrsto oblačil.

Pletenine, ki jih je prav tako bolje zložiti kot obesiti na obešalnik, bodo tako zavzele preveč prostora, zato nam ne preostane drugega, kot da jih zložimo drugo na drugo. Spodnjice in spodnje dele bikinijev medtem zvijemo, nato pa zvitke postavimo drugega ob drugega. Ker so veliko manjše od preostalih oblačil, plosko zložene namreč v predalu ne bodo dobro stale. Zvijemo tudi pasove, rute in šale, še bolje pa bo, da na notranjo stran vrat omare prilepimo kaveljčke ter jih obesimo nanje. Tako bodo reči pregledne, ker bodo viseli na vratih, pa ne bodo po nepotrebnem zavzemali prostora. Enako lahko pospravimo ogrlice in zapestnice.

Kar se da, zvijemo Zvijemo namesto zložimo lahko tudi nekatera druga oblačila, denimo majice. Tako bodo veliko manj zmečkane, ne moremo pa te metode uporabiti pri debelejših kosih in pleteninah, saj bodo zviti zavzeli še več prostora.

Da bi bili predali ali omare še bolj lično pospravljeni in pregledni, si omislimo škatle brez pokrova ali košare in v vsako zložimo določeno vrsto oblačil. Če v predalu ni dovolj prostora za škatlo, bodo dovolj že pregrade, ki jih lahko enostavno naredimo sami, tako da iz trše lepenke odrežemo poljubno širok trak in ga postavimo na daljšo stranico, da bo razmejeval prostor. Da se ne bi prevračal, odrežemo nekoliko daljšega, kot je dolžina predala, nato pa ga na vsaki strani zapognemo in prilepimo od prednjo in zadnjo stranico.