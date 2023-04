Ko je v kuhinji vse pregledno in na dosegu roke (FOTO)

Če ne prej, se pokaže, kako pomembna je dobro organizirana kuhinja, ko nervozno pričakujemo goste ali imamo le malo časa za pripravo obroka. Ob predpostavki, da reči vedno pospravimo na isto mesto, seveda. Nič ni hujšega kot izgubljene minute, ko mrzlično iščemo kakšen pripomoček ali začimbo, vmes pa se kaj prismodi ali zažge. Med naslednjim dnevom, ki bo namenjen pospravljanju, si torej vzemimo nekaj več časa in uredimo kuhinjo.

Še prej je treba razmisliti, katere reči uporabljamo najpogosteje, katere nekoliko manj in katerih skoraj nikoli. Temu primerno jih razvrstimo v predale in na police. Najtežje bo z večjimi kosi, ki jih uporabljamo bolj pogosto, saj jih ni priročno zložiti v prvo vrsto, ker bodo zastrli pogled na preostale predmete, hitro lahko kakšen zgrmi po tleh, ko se bomo poskušali dokopati do tistih zadaj. Takšnim kosom namenimo svoj predal ali polico, še bolje bo, da ponve in lonce obesimo pod kuhinjske elemente ali na bližnjo steno, saj bodo tako vedno na dosegu roke.

Pokrovke na stojalo

Če veliko pečemo, naj pripomočki za peko dobijo svoj predal. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Če veliko pečemo, naj dobijo svoj predal tudi pripomočki za peko. Pomagamo si z vložkom za pribor, tako bodo vsi modelčki za piškote, metlice, lopatke in preostali pripomočki bolje vidni. Če niso pregledno zložene, je težko hitro poiskati tudi pokrovko za določeno posodo. Najbolje jih je postaviti navpično, tako bo lažje vidna njihova velikost, to pa storimo tako, da na polico ali v predal postavimo posebno stojalo, dobro se obnese tudi tisto, na katero odlagamo mokro posodo. Tako lahko zložimo tudi krožnike, saj se bodo tako manj poškodovali, kot če so zloženi drug na drugega.

Začimbe z magneti pritrdimo na spodnji del omarice ali police. FOTO: P. Razenberg/Getty Images

Posebno pozornost je treba nameniti začimbam. Predvsem je pomembno, da jih zložimo pregledno ter razporedimo po pogostosti uporabe. Najbolje se obnese vrtljivo stojalo, saj bomo tako najhitreje našli, kar potrebujemo. Sami ga izdelamo iz dveh okroglih aluminijastih pekačev za pite in dveh pesti frnikol. Vsujemo jih v pekač in nanje položimo drugega, nanj pa zložimo kozarčke z začimbami. Ali pa jih spravimo tako kot denimo vijake v delavnici – na pokrovček kozarca prilepimo magnetni trak, daljši trak pa prilepimo na spodnji del kuhinjskega elementa ali v omarico. Ker posodice visijo, prihranimo tudi precej prostora.