Predvidimo mačji ravs

Tako goreče se igrajo, da nas spopad povsem preseneti. Toda znanstveniki mirijo in razodevajo znake, ki napovedujejo, kdaj bo igra prerasla v ravs. Kdaj bo frčalo perje oziroma kdaj bo letela dlaka na vse strani?

Vedenje so snemali

Mačje vedenje je zelo kompleksno, pojasnjuje dr. Noema Gajdoš-Kmecová, vodilna strokovnjakinja pri raziskavi, ki so jo opravili na slovaški fakulteti za veterino v Košicah. »Številni lastniki mačk so pogosto v dvomih, ali se njihova ljubljenka želi igrati ali pretepati. Ugotovili smo, da se znanost s tem vprašanjem še ni dovolj ukvarjala in da je na tem področju veliko nejasnosti, zato smo se sklenili poglobiti v mačje sporazumevanje,« pojasnjuje strokovnjakinja, tudi sama lastnica mačke. S sodelavci je proučila vedenje 105 parov mačk: več mesecev so snemali njihovo druženje in gradivo nato podrobno analizirali. Pri študiji so sodelovali tudi lastniki mačk, ki so pripomogli z opisom značajskih lastnosti in navad svojih ljubljenk. Na podlagi videoposnetkov so razločili šest različnih vedenjskih vzorcev, od pretepanja, preganjanja, glasovnih izmenjav in pa treh vrst drže. Mačja srečanja so razvrstili v tri kategorije, igranje, boj ali nedorečeno.

Mačja srečanja so razvrstili v tri kategorije, igranje, boj in nedorečeno. FOTO: C-foto/Getty Images

Postregli so z zanimivimi sklepi. Mlade mačke, ki se na videz pretepajo, a pri tem molčijo, se najverjetneje igrajo. Če pretepom sledijo premori, potem pa glasno preganjanje, druženje skoraj gotovo ni več prijateljsko in prijazno. Nedorečeno vedenje vključuje različne vzorce, kot so očitno igranje z ležanjem na hrbtu in občasnimi skoki, in pa nasilne vzgibe z usločenim hrbtom in umikanjem. Avtorica študije je še pristavila, da je treba pri analizi upoštevati vedenje obeh udeleženk, denimo, če obe stegujeta kremplje in se izražata tudi glasovno, je spopad verjetno resen, prav tako je lahko znak za preplah, če se le ena od mačk želi ravsati, druga pa se očitno izmika.

210 mačk je sodelovalo v študiji.

Strokovnjaki poudarjajo, da jasne ločnice med igro in pretepom pravzaprav nikoli ni, kajti nedolžna zabava se kaj hitro lahko prelevi v resen spopad, mačje druženje je namreč izjemno dinamično in nepredvidljivo. Ključno je, da vsak lastnik dodobra spozna značaj svoje ljubljenke in ji, če je to mogoče, prepreči zapletanje v nevarne okoliščine.