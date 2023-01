Prenova predsobe: ne pozabimo na dodatke

Eden ključnih prostorov domov po svetu je predsoba, čeprav jih ne poznajo povsod, v zadnjem času pa se tudi arhitekti redkeje odločajo za njeno umestitev v tloris stanovanja, še posebno manjšega. Omejeno število kvadratnih metrov, ki so na voljo, raje porabijo drugje, čeprav je predsoba nadvse koristen prostor. V njej namreč spravimo obutev in zunanjo zamenjamo za tisto, ki jo nosimo doma. Tam odložimo vrhnja oblačila in dodatke, torbice, nahrbtnike in druge reči, ki jih potrebujemo, ko odidemo skozi vhodna vrata. V predsobi lahko tudi mirne volje pustimo viseti bunde in jakne, na tleh ali policah pustimo čevlje, na omarici ključe, saj jo običajno od preostanka stanovanja ločijo vrata. Če predsobe nimamo, je treba vse našteto zložiti v druge omare ali se znajti kako drugače, da reči ne bodo moteče.

Vrhnja oblačila naj bodo obešena na primernih kaveljčkih, čevlji zloženi na policah. FOTO: Gvoic_m/Getty Images

Predsoba je tudi prvi prostor, v katerega vstopijo obiskovalci, posledično v njem dobijo prvi vtis o našem domu in načinu življenja. Preden pozvoni pri vratih, jo je zato dobro počistiti in pospraviti, dodati kakšen dekorativni element, denimo dišečo svečo, ki bo prostor tudi odišavila. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s feng šujem, priporočajo, da stene okrasimo s sliko ali fotografijo, ki bo prostor popestrila, izbiramo takšne z živahnimi barvami in jih razporedimo na različne višine. Pomembna je tudi razsvetljava, ki naj bi bila svetla, a minimalistična. Dobro energijo bodo v stanovanje pomagali privabiti tudi kakšna skulptura, šopek cvetja, markantna preproga – nekaj, kar bo ujelo in zadržalo naš pogled ter poglede vseh, ki bodo stopili skozi vhodna vrata.

Pomemben je tudi red, zlasti če upoštevamo načela feng šuja. Po njih navlaka namreč onemogoča prost pretok energije. Poskrbimo, da so vrhnja oblačila vedno obešena na primernih kaveljčkih, čevlji pa zloženi na policah, stojalih ali podstavkih. Idealno je, da vse to ob prihodu domov vsakič pospravimo v omaro, če jo le imamo. To še zlasti velja v stanovanjih, opremljenih v tradicionalnem slogu, v tistih z moderno ali industrijsko opremo pa se poigramo z drugačnimi elementi, ki bodo prostor naredili poseben. Namesto polic in podstavkov za čevlje denimo uporabimo lesene gajbice ali palete, slednje lahko tudi pritrdimo na steno, dodamo nekaj kaveljčkov in nanje obesimo vrhnja oblačila. Ta lahko obesimo tudi na cev ali vejo, ki jo pritrdimo na steno ali obesimo s stropa.

Popestrimo jo lahko s šopkom cvetja. FOTO: Jzhuk/Getty Images

Dobro energijo v stanovanje pomagajo privabiti skulpture, markantna preproga.

Ker so predsobe običajno precej ozke in temne, jih optično razširimo in naredimo bolj svetle z ogledali. Izberemo takšna, ki segajo od tal do stropa, ali več manjših, ki jih po steni poljubno razporedimo in bodo nadomeščala slike ali fotografije. Pomagamo si lahko tudi s stenskimi barvami. Prostor bo videti širši, če za stene izberemo svetlejše odtenke, denimo belo, bež, pastelno rumeno, modro ali zeleno, le sivi se je bolje ogniti, saj je lahko takšna površina videti umazana. S svetlimi odtenki optično povišamo tudi nizek strop, v dolgih in ozkih predsobah z visokim stropom pa raje izberemo nekoliko temnejšo barvo, zaradi katere bo videti nižji, prostor pa bolj proporcionalen.