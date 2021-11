Predpraznično pospravljanje v 7 korakih z Marie Kondo

»Japonci imajo običaj, ki se imenuje ōsōji ali 'generalno čiščenje',« pravi Marie Kondo. »To je podobno kot spomladansko čiščenje na Zahodu, a ob koncu leta. To počnejo v duhu hvaležnosti, ko se pripravljajo na novo leto. Tudi marsikje po svetu je konec leta poseben praznični čas, ko se srečamo z družino in s sorodniki. Če to velja tudi za vas, zakaj ne bi načrtovali svojega 'festivala pospravljanja', ki ga boste končali še pred prazniki,« pravi Marie, ki je pripravila vodnik v sedmih koraki, po katerem lahko pospravite in uredite dom pred božičem.

Več na deloindom.si.