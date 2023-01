Prednosti mrzle prhe

Po dolgem, stresnem dnevu se prileže topla prha, še raje topla (dišeča) kopel, a vse več je takih, ki naredijo prav nasprotno: privoščijo si mrzel tuš. Ali prhanje končajo z mrzlo vodo. Dokazov, ki podpirajo zdravstvene blagodati prhanja s hladno vodo, je več.

Izpostavljenost mrazu denimo pospešuje izgubo maščob, zato lahko hitreje izgubimo kak kilogram: aktivira namreč rjavo maščobo, namenjeno izolaciji telesa, ki ohranja notranjo temperaturo, ko telo začuti mraz, maščobe izgorevajo kar 15-krat hitreje. Poleg tega se bomo počutili bolje: že tri minute prhanja s hladno vodo lahko izboljša razpoloženje: verjetnost, da bomo potrti, je manjša, saj hladna prha aktivira simpatični živčni sistem in poveča razpoložljivost nevrotransmitorjev, kot je denimo endorfin. Zaradi mraza se površinske žile zožijo in se kri s površine telesa premakne v notranjost in s tem bolje oskrbi vitalne organe, tudi možgane, ki zaradi kratkih sprememb v telesni temperaturi bolje delujejo.

Lahko okrepi odpornost

Hladen tuš lahko okrepi telo in odpornost: pospeši se metabolizem, aktivira imunski sistem, ki sprošča bele krvničke, te pa se borijo proti virusom. Raziskave so pokazale, da imajo tisti, ki se pogosteje prhajo s hladno vodo, višjo koncentracijo plazme, T-celic in limfocitov, ali drugače: tisti, ki se tuširajo z mrzlo vodo, imajo za 29 odstotkov manjšo verjetnost, da bodo zaradi bolezni obležali. Hladen tuš nas poživi, ustvari občutek budnosti, zaradi česar bomo fizično aktivnejši. Hlad tudi ublaži bolečino, saj vemo: ko se udarimo, pomaga mrzel obkladek, zoženje krvnih žil pomaga zmanjšati oteklino in edem, ki povzroča bolečino. Hladna voda lahko upočasni hitrost, s katero živčni signali izvajajo impulz, to lahko zmanjša hitrost, s katero živci prenašajo signale bolečine v možgane, kar lahko zmanjša človekovo zaznavanje bolečine.

Bolje se bomo spopadali z mrazom in še več energije bomo imeli. FOTO: Tijana87/Getty Images

Z vsakodnevno hladno prho naj bi se tudi bolje prilagajali mrazu: raziskave so pokazale, da tisti, ki več časa preživijo na mrazu, tega veliko bolje prenašajo. In kako dolgo naj bi se prhali z mrzlo vodo? Od tri do pet minut, pravijo, a za začetek bo zadostovalo že nekaj trenutkov. Začnimo seveda postopoma. Najprej poskrbimo, da se ne prhamo z vročo, ampak toplo vodo, tako bo prehod lažji; potem za kratek čas pustimo teči hladno vodo in se nato spet prhamo s toplo, vsakokrat končajte s hladno. Seveda hladna voda ni za vse, denimo za nekatere srčne bolnike, zato se vsekakor posvetujte z zdravnikom, preden boste stopili pod hladen tuš.