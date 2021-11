Ste vedeli, kateri so najbolj umazani predmeti v vašem domu?

Čiščenje zagotovo ni najbolj priljubljeno opravilo, a v prid zdravja in boljše kvalitete življenja, se mu pač ni mogoče izogniti. In pri tem je dobro biti pozoren na dele doma, kjer se kopiči največ umazanije Te pa je najprej treba spoznati. Tu so trije predmeti, ki bi jih morali čistiti vsak dan, vendar jih žal ne.

Ščetke in gobice za ličenje

Na njih se nabirajo ostanki kože, kožne maščobe in ostanki ličil, ti tvorijo idealne pogoje za bakterije, ki se množijo na površini ter ob ponovni uporabi prihajajo v stik s kožo in na njej povzročajo težave v obliki mozoljev in vnetji.

Ključi

Na ključih in obeskih je več bakteriji, kot jih je denimo na gumbih v javnih dvigalih. In z njimi se res nihče ne ukvarja ter ne razmišlja, kaj vse se nabira na ključih, ki jih prijemamo z umazanimi rokami, polagamo v torbico ali žepe ter odlagamo na površine, od koder mikrobi lahko pridejo tudi v stik s hrano.

Večkrat bi jih morali obrisati z dezinfekcijskimi robčki. Če že ne vsak dan, pa vsaj enkrat na teden.

Umivalnik in pomivalno korito

Namenjena sta zagotavljanju čistoče, a prav zato se na njunih površinah nabira umazanija, ki je očem sicer nevidna, a je še kako prisotna. Zlasti gre za bakterije, ki se v vlažnem okolju razmnožujejo na težje dostopnih delčkih: na stikih pip s površino, okoli odtokov in na podobnih mestih.

Umivalnik in korito bi zato bilo dobro temeljito razkužiti vsak