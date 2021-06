Predmet, ki denar privlači kot magnet

Feng šuj pogosto priporoča uporabo različnih predmetov, talismanov in amuletov, ki naj bi v dom ali v življenje posameznika privabili dobro energijo ter tudi denar.

En najbolj znanih so tako imenovani kitajski novci. Kaj zmorejo Njihov namen je privabljanje pozitivne energije ter denarja, hkrati dom varujejo pred negativnimi silami ter škodljivimi energijami.

Za res pravi učinek pa ni dovolj le, da si jih priskrbite, morate jih namreč namestiti na pravo mesto doma. Feng šuj opozarja, da ti učinkujejo le, kadar so nameščeni na jugovzhodni del doma ali pisarne. Edini pogoj za njihove učinke V prodajalnah si lahko priskrbite že povezane ali ločene. Lahko jih na vrvice obesite sami ali jih položite v posodico. Pomembno je le, da so na pravem, torej jugovzhodnem mestu.

