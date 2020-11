Predlog za otroke: sluzasta, lepljiva zabava

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Čeprva je videti okusna, nikakor ni prigrizek. FOTO: Alina Demidenko/Getty Images

Z bleščicami je vse boljše

Jedilne sluzi

Gnetenje in raztegovanje sluzi naj bi pomagalo pregnati stres.

Noč čarovnic je že za nami, toda, roko na srce, otroci ne potrebujejo posebnega praznika, da bi uživali v packanju s čim lepljivim in sluzastim. Če se še nekoliko blešči, je to še dodaten plus. Zato ni čudno, da je spolzka sluz (slime) med otroki velikanski hit, v teh stresnih dneh pa se bodo z nekoliko packasto gmoto, ki jo med rokami lahko gnetemo kot plastelin in raztezamo kot velikansko žvečilko, verjetno z veseljem igrali tudi odrasli, vsaj skrivaj, saj naj bi to blažilo stres.Pa začinimo na začetku. Z najosnovnejšim receptom za lepljivo sluz, zaradi katerega se bodo naši kratkohlačniki z veseljem odlepili od televizije ali računalniških tablic. Osnovne sestavine, brez katerih ne gre, so tekoče lepilo (lahko uporabite lepilo za tekstil, les ali za papir), v kopalnici pobrskajte za tekočim praškom za perilo, raztopino za kontaktne leče, očetu sunite malce pene za britje, v kuhinji pa imate gotovo tudi sodo bikarbono. Tako, to je vse, da lahko začnemo naš mali znanstveni poskus.V posodici zmešajte dober deciliter tekočega lepila s kepico ali dvema brivske pene, tej zmesi pa dodajte še žlico sode bikarbone in tri žlice tekočine za leče. Če se do zdaj še ni zgodilo nič čarobnega – brez skrbi! Magična sestavina šele prihaja. Šele ko boste začeli vmešavati prašek za perilo – sprva dodajte eno, po potrebi dve žlici –, se bo struktura počasi začela spreminjati. Postajala bo vse gostejša, vse bolj podobna nekoliko sluzastemu plastelinu in bo odstopala od sklede. Kar je znak, da ste na pravi poti in tik pred koncem. Za piko na i, da se vam domača sluz ne bo preveč prijemala na roke, pa vmešajte še žlico jedilnega olja. Packasto gmoto pustite nekoliko počivati, ne nazadnje pustimo tudi testu za kruh nekoliko počitka, potem pa jo dobro pregnetite in zabava se lahko začne.Lepljiva sluz bo gotovo zadovoljila otroško potrebo po gnetenju, dotikanju, raztezanju. Še za precej več kot le nekaj odtenkov pa bodo zadovoljni, če bo njihova nova igrača, ki so jo izdelali sami, kričečih barv in se morebiti še celo bleščala! Zato v maso že na začetku vlijte nekaj jedilne barve, sploh deklice pa bodo verjetno še prerade vmešale še žličko ali dve bleščic.Za primer, če si želite medalje staršev leta, pa kupite (oziroma v teh dneh zaprtja naročite prek spleta) bleščeči prah (na bazi stroncijevega aluminata), zaradi katerega se bo sluz v temi svetila kot velikanska kresnička. In ko jo bo otrok zvečer, ko nastopi čas za spanje, za prihodnji dan shranil v steklen, nepredušno zaprt kozarec, bo kozarček s sluzjo spominjal na nočno svetilko.Otroka bo morda kar vabila, da vanjo zagrize kot v sladkorno peno. A nikar! Čeprav niso vse sluzi strupene, lotite se namreč lahko tudi izdelave jedilne sluzi, seveda pa njena receptura ne vsebuje ne lepila ne praška. Za njo potrebujete konzervo kondenziranega mleka in žlico koruznega škroba, kar segrevate v kozici, dokler se ne zgosti. Med ohlajanjem vmešate še nekaj jedilne barve in jedilna sluz je končana. A ne pozabite, da jo je nujno hraniti v hladilniku, po dveh dneh pa jo zavrzite.Še nekoliko drugačno, s katero se bodo otroci gotovo želeli posladkati, lahko naredite iz sladkornih penic ali gumijastih žele bombončkov. V prvem primeru penice segrejte v mikrovalovni pečici, dodajte sladkor v prahu, mešajte in gnetite, dokler ne dobite do zdaj že dobro poznane strukture. Če imate pri roki gumijaste žele bombončke, denimo v obliki medvedkov, jih podobno segrejte v mikrovalovni pečici. Verjetno se bodo v 10, morda 20 sekundah še dovolj stopili, da bo v posodici ostala le še barvasta sluzasta luža.Dodajte še enako razmerje sladkorja v prahu in koruznega škroba, dobro zmešajte in pregnetite ter slastna, četudi ne ravno zdrava zvezda vsake otroške zabave je končana. In še namig; če želite, da je bombonasta sluz nekoliko bolj elastična, dodajte kanček olja, najbolje kokosovega.