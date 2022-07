Predlog za ohladitev: to slovensko jezero je dobilo ime po kmetiji

Pri nas je po nekaterih podatkih natanko 321 jezer, poleg naravnih so upoštevana še akumulacijska in umetna ter celo tista na igriščih za golf, po drugih pa naj bi jih bilo celo do tisoč.

Med enodnevnimi obiskovalci in tistimi, ki na Bledu ostajajo več dni, je zelo priljubljeno Grajsko kopališče Bled, ki se letos ponaša tudi z 21. modro zastavo, mednarodnim okoljskim znakom.

»Na 260 m skrbno urejene obale je na voljo vse, kar potrebujete za nepozaben poletni dan: dva tobogana, skakalna deska, splavi na jezeru, ograjeni bazeni globine 50, 120 in 180 cm, gugalnica, igrala in peskovnik za otroke, kajaki, masaža, namizni tenis, družabne igre, knjige na počitnicah, ležalniki, senčniki in bogata gostinska ponudba. Pričakujejo vas urejene kabine, garderobne omarice, toaletni prostori in več zunanjih prh ter urejen dostop v vodo za starejše in invalide. Mednarodni okoljski znak modra zastava dokazuje, da pri upravljanju kopališča spoštujemo zahtevna mednarodna merila do okolja prijaznega poslovanja, varnosti, čistoče in ustrezne kakovosti vode,« so zapisali na spletni strani Infrastrukture Bled.

Na Rakitni je vabljivo v vseh letnih časih. Foto: Primož Hieng

Imajo 120 kabin, 108 garderobnih omaric, tri sklope sanitarij, vključno s sanitarijami za invalide, ter osem zunanjih prh. Na voljo je celo potapljanje v sodelovanju z Društvom za podvodne dejavnosti Bled. Grajsko kopališče je ob primernem vremenu odprto vsak dan od 9. ure.

Kopanje je možno tudi v Bohinjskem jezeru, na območju Ukanca in v Fužinarskem zalivu pri gostišču Kramar, saj se je v zadnjih dneh precej segrelo, voda je imela 24 stopinj Celzija. Po podatkih Arsa so rezultati meritev skladni s priporočili NIJZ.

Priljubljeno gorenjsko kopališče na prostem je tudi v kampu Šobec. Šobčev bajer je majhno umetno jezero, veliko 2,6 ha in globoko do tri metre, ki je nastalo ob zajezitvi pritokov izpod višje rečne terase, na kateri leži južni del Lesc. Ime je dobil po bližnji kmetiji. V sklopu bajerja je poleti urejeno kopališče, posebej je ločeno za najmlajše obiskovalce. Letos so prejeli že 22. modro zastavo.

V izboru Naj kopališče 2022 je v kategoriji naravnih kopališč že četrtič zapored zmagala Velenjska plaža. Sprostitev zagotavljajo čista voda, prijazni lokali, brezplačna uporaba ležalnikov in urejenih lesenih površin ter najrazličnejše priložnosti za vodne športe in drugo rekreacijo, nepozabna doživetja pa tudi različne animacije in prireditve.

Ko iščete navdih za gibanje in drugačna doživetja vode, poiščite Zoo station, samosvoje velenjsko ministrstvo za plažno kulturo, kjer si lahko izposodite sup ali jadralno desko. Klub vodnih športov zagotavlja odlično izhodišče za supanje in srfanje ter jadranje z jadrnicami optimist in laser. Za tiste, ki se radi prepustijo ugodju, priporočajo vožnjo s pletrco in električno ladjico. Možna je od petka do nedelje med 15. in 19. uro, med tednom pa po dogovoru.

Na Blejskem jezeru je na voljo celo potapljanje v sodelovanju s tamkajšnjim društvom za podvodne dejavnosti.

V neposredni bližini Ljubljane ležita dve jezeri, priljubljeno poletno kopališče Ljubljančanov in okoličanov je Podpeško, ki mu ribiči pravijo Krimsko jezero. Ta majhni, a v marsičem posebni naravni biser se ponaša tudi z raznovrstnostjo rib. Ribolov je mogoč tudi pozimi, saj gladina le redko zamrzne. Poleti je temperatura vode okrog 25 stopinj Celzija, kopališče pa je urejeno na severnem bregu, kjer je tudi gostilna.

Posebnost Rakitne, od Ljubljane oddaljene 25 km, pa je plitvo, umetno poglobljeno jezero na potoku Rakitniščica. Zanimivo je, da poleti temperatura vode na površju doseže 25 stopinj Celzija, medtem ko bomo ob pravih zimah z nizkimi temperaturami na ledeni ploskvi srečali drsalce. Pred leti so tik ob jezeru odprli družinski hotel.