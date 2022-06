Predlog za izlet: vzpon na skalni osamelec v Zgornjesavski dolini

Potem ko se z Jesenic zapeljemo proti Kranjski Gori, naš pogled z desne strani pritegne slikovit skalni osamelec. Kot nekakšen zob štrli iz pobočja Karavank – 1091 metrov visoka Bvaščeva skala je prava paša za oči.

Na vrhu

Njen nastanek je nekoliko nenavaden. Zadnja dva milijona let se na Zemlji izmenjujejo toplejša obdobja in ledene dobe. V času slednjih se na Karavankah in Julijcih oblikujejo ledeniki.

Prav v Dovju in Mojstrani se srečata tisti, ki prihaja iz doline Vrat, in tisti, ki prihaja iz Tamarja pod Jalovcem. Nagrmadi se ogromna količina ledu, ki s svojo gmoto kot nekakšen ribežen odrine vse prepreke in temeljito preobrazi pokrajino. Nadaljuje se navzdol po dolini, se pri Bledu združi s tistim, ki prihaja iz Bohinja, in se konča šele pri Radovljici.

V Mojstrani temeljito obrusi pobočja Slemena, na drugi strani nad Dovjem pa Bvaščevo skalo. Čeprav se skala zdi blizu, je do nje ura hoda. Začnemo v vasi in se odpravimo proti Dovški babi.

Prepadna 100-metrska stena je zelo priljubljena med plezalci.

Lep čas se vzpenjamo po serpentinah ceste, potem pa na planini pod skalo zavijemo levo. Dvignemo se čez planino in nad njo nas kažipot usmeri na levo. Prečkamo pobočja in manjše sedlo in se dvignemo prav na vrh.

Bvaščeva skala ima na južnih pobočjih prepadno 100-metrsko steno in je zato zelo priljubljena med plezalci. Na poraščenem vrhu stoji kovinski križ, tam so klop, vpisna knjiga in seveda razgled po dolini spodaj. Škoda bi se bilo vračati po isti poti. Spustimo se z vrha do sedla in tu zavijemo na levo. Precej neizrazita stezica nas popelje okrog skale in nato po kolovozih na izhodišče.

Pogled v dolino