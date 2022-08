Predlog za izlet: vrt v obrambnem stolpu (FOTO)

Takoj ko prečkamo prelaz Trojane, se začne dolg spust na štajersko stran. Spustimo se v dolino rečice Bolska. Prvo večje naselje v dolini je Vransko. V mestu si lahko ogledamo muzej motociklov. Od tu se lahko odpravimo v pobočje nad mestom. Na eni izmed prvih izravnav v pobočju najdemo enega najlepše ohranjenih protiturških taborov, sv. Jeronim.

Kake pol ure se vzpenjamo po markirani poti, ki nas pripelje pod utrjeno cerkev. Cerkvica je bila zgrajena v 14. stoletju in kmalu po dokončanju gradnje je z vzhoda zapretila strahovita nevarnost. Turki so vse 15. in 16. stoletje vpadali v naše kraje in za njimi je ostalo eno samo opustošenje. V teh razmerah si je vsakdo pomagal, kot je vedel in znal.

Pogled na dolino

Plemiči so se zaprli v utrjene gradove, duhovščina v utrjene samostane, kmetje pa so začeli množično graditi kmečke utrdbe. Najraje okoli cerkva, ki so že predhodno stale na razglednih in lahko branljivih krajih. V primeru nevarnosti so se tja zatekli prebivalci širše okolice s svojim premičnim premoženjem, živino pa so gnali na skrita mesta v gozdove.

Tako je bilo tudi tu. Okrog cerkve so zgradili obzidje, ki se je skorajda v celoti ohranilo do današnjih dni. Za dodatno obrambo skrbita še dva obrambna stolpa.

Takoj ko zapustimo Vransko, se vzpenjamo po gostem gozdu. Tik pred cerkvijo nas pričaka precej velika kapelica, pri kateri zavijemo ostro desno po velikem stopnišču, ki nas pripelje neposredno na cerkveno dvorišče. V 16. stoletju so cerkev gotizirali, dve stoletji pozneje pa so notranjo opremo zamenjali z baročno. Vse drugo je ostalo takšno, kot je nekdaj bilo. Eden od obeh obrambnih stolpov nima strehe in je v celoti zapolnjen, povrhu pa še spremenjen v vrt. Z dvorišča tabora se odpre lep razgled po dolini.

Utrdba okoli cerkve

Protiturški tabor je eden najlepših primerov ohranjene kmečke arhitekture. Po zmagi krščanskih sil pri Sisku leta 1593 je turška nevarnost prenehala in tabori niso več služili svojemu namenu in so bili v precejšni meri prepuščeni propadu. Jeronim je sicer izgubil del obzidja, so pa na zahodnem koncu obzidja prizidali mežnarijo.

S tabora se odpre lep razgled.

Mežnarija je danes v zasebni lasti in ima lastnika, napisi v štirih jezikih odganjajo obiskovalce, obljubljajo psa pa še lastnik zna zagnati svoj klopotec. Čeprav do tabora in naprej do bližnje kraške jame vodi markirana planinska pot. Tabor je prelepa zgradba sredi idiličnega kmečkega podeželja, s katerega se odpre lep razgled po precejšnem delu Štajerske.