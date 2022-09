Predlog za izlet: Srednji vrh in Srednja peč (FOTO)

Zelenica je v zadnjih letih postala zelo priljubljen izletniški cilj. Ob lepih dnevih je na parkirišču pred predorom Ljubelj kup pločevine. Številni izletniki se odpravijo do planinske koče na Zelenici in druge cilje v okolici, na primer koče na starem prelazu, pa koče na Prevali skozi slikovite predore. Takoj ko zapustimo kočo na Zelenici, se gneča konča in človek lahko uživa v samoti Karavank. Predvsem na Srednjem vrhu in Srednji peči, ki sta manj znana vrhova od precej bolj znanih Vrtače, Stola in Begunjščice v bližini.

Prepadni vrh Srednje peči Fotografije: Janez Mihovec

Markirana pot nas pod južnimi pobočji Vrtače popelje na sedlo, kjer se levo odcepi pot na Srednji vrh. Tudi ta je lahko dnevni cilj. Zahtevnejši pa je dostop do Srednje peči. Pot nadaljujemo proti Stolu in se takoj za Vrtačo strmo spustimo v zatrep Završnice.

V zatrepu doline se nam iz Završnice sredi balvanov pridruži markirana pot, ki počasi zavije na levo in nas po vzhodnem grebenu pripelje na vrh Stola. Poti sledimo do višine kakšnih 1800 metrov, potem jo zapustimo in se čez drn in strn odpravimo po nemarkirani stezici na Srednjo peč. Precej izpostavljen vzpon se konča na vrhu 1920 metrov visoke gore po precejšnem trudu in štirih urah vzpona. Na vrhu je vpisna skrinjica, čaka nas tudi prelep razgled po Karavankah in Ljubljanski kotlini.

Ko se gneča konča, lahko uživamo v samoti.

Vračanje na Ljubelj lahko prekinemo z vzponom na Srednji vrh. Pod Vrtačo se z markirane poti odcepi pot na 1796 metrov visoki vrh. Ta je lahko dostopen in tudi cilj samostojnega vzpona. Leži neposredno za Begunjščico in njenimi severnimi ostenji.

Vzpon na 1920 metrov visoko goro je precej izpostavljen.

Potep po Karavankah z izhodiščem na Ljubelju ima dva obraza. Najprej je to pot do Zelenice, ki je izjemno obiskana planinska koča. Takoj za njo je to potep po divjih in samotnih krajih. Tja, kjer lahko srečamo le poljane gorskega cvetja, svizce in gamse.

Koča na Zelenici