Predlog za izlet: S kolesom od Ljubljane do Zasavja (FOTO)

Reka Sava pri Zalogu počasi zapušča industrijsko pokrajino širšega območja Ljubljane. Priključita se ji Ljubljanica in Kamniška Bistrica in skupaj tvorijo zanimivo sotočje. V Dolskem se začne kolesarska pot, ki nas pod Litijo pripelje prav do vhoda v soteske in ožine Zasavja.

Začnemo torej v Zalogu in se do sotočja treh rek pripeljemo po desnem bregu Ljubljanice. Ali pa začnemo v Dolskem in se, da bi videli sotočje proti toku Ljubljanice, zapeljemo nekaj kilometrov.

Od sotočja se ves čas držimo desnega brega Save. Na cesti se nam ni treba bati posebnega prometa, glavna prometnica proti Zasavju namreč teče na drugi strani reke. Zapeljemo mimo Laz do Jevnice, kjer nas preseneti zanimiv pokriti most, ki vas povezuje z vasjo Senožeti na drugi strani reke. Most je pravzaprav relikt preteklih časov. Zgradili so ga pred stoletjem in je lesen ter pokrit z zaščitno streho.

V starih časih, pa tudi še danes je most dragocena in draga gradnja. Še posebno leseni so zelo izpostavljeni vremenskim ujmam, zato so nekatere od njih zaščitili s streho. Ta v Senožetih je eden izmed redkih, ki so se še ohranili. Je viseči most, ki stoji na dveh pletenicah, fiksiranih na nosilcih na vsaki strani reke. Danes po njem poteka izmenični promet in je namenjen le osebnim vozilom.

V nadaljevanju se zapeljemo mimo Kresnic in obnovljenega dvorca Pogonik do Litije. Kar naenkrat smo v urbani krajini. Strani glavnih prometnic se tu zamenjata. Kolesarji prečkamo Savo po mostu v središču mesta in se preusmerimo na levo stran reke.

Vso pot lahko s kolesom opravimo v približno štirih urah.

Kolesarska pot se ob reki počasi spušča in nas po okoli desetih kilometrih pripelje do vasice Sava. Tu si lahko ogledamo še drugi pokriti most. Čeprav sta si na prvi pogled podobna, ni čisto tako. Most v Savi stoji na dveh betonskih nosilcih, prek katerih so postavljene jeklene traverze. Šele na te nosilce je postavljen leseni most s streho. Pod vasjo Sava se lokalna cesta preusmeri v hribovje in nadaljevanje poti po tej strani reke ni več mogoče, po glavni cesti na drugi strani reke pa zaradi precejšnega prometa ni najbolj pametno s kolesom. Tako nam ostane le še vrnitev na izhodišče. Vso to pot lahko s kolesom opravimo v približno štirih urah, spotoma si ogledamo dve tehniški znamenitosti v obliki pokritih mostov in se imamo prav lepo.