Predlog za izlet: razglednik nad dolino Save (FOTO)

Skorajda vsak slovenski kraj ima svojo vzpetino, ki je tako priljubljena med okoliškimi prebivalci, da je njihov vsakodnevni cilj. Eden takšnih je prav gotovo Planinski dom v Gorah, ki na višini 721 metrov leži ob zanimivi srednjeveški cerkvici svetega Jurija na bližnji vzpetini z višino 781 metrov. Oba vrhova ležita v osrednji Sloveniji, nad Hrastnikom.

Vrsta poti vodi na omenjeno vzpetino, tako da si lahko sami izberemo dolžino in zahtevnost glede na čas, ki nam je na voljo. Iz Rimskih Toplic je do vrha dve uri in pol hoda, iz Hrastnika in Dola pri Hrastniku uro in pol, najlažja in najkrajša pa je tista iz vasice Turje na severni strani njenih pobočij, od koder do vrha pridemo že po pol ure sprehoda. Naj zapišemo, da se da do planinskega doma tudi z avtomobilom po asfaltirani cesti. Lep izlet, vsakomur pisan na kožo.

Južna pobočja, ki se dvigajo nad Savo, so strma in v celoti poraščena z gozdom, na severni strani pa je položna valovita pokrajina s številnimi vasicami in samotnimi kmetijami. Prava idilična pokrajina osrednje Slovenije.

V domu nas pričaka bogata gostinska ponudba, v okolici pa vrsta igral in športnih igrišč.

S pobočij se odpre lep pogled na dolino Save ter mogočno kopo Kuma. FOTO: Janez Mihovec

Splača se sprehoditi še do nekaj minut oddaljene cerkvice svetega Jurija. Srednjeveška zgradba je na izjemno lepem kraju. Pod manjšim gričem so najprej mežnarija in njej pripadajoče gospodarsko poslopje pa nekaj počitniških hišic. Potem nas stopnišče pripelje do obzidane cerkvice, na njenem dvorišču je še vaško pokopališče.

S pobočij se odpre lep pogled na dolino Save, ki teče po ozki dolini globoko spodaj, ter na mogočno kopo Kuma z njegovim oddajnikom in še eno starodavno cerkvico na drugi strani doline.