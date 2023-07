Predlog za izlet: razgledni vrh nad Tolminom (FOTO)

Na robu Tolmina najdemo markantno vzpetino, ki se kot nekakšna piramida dviga nad mestom. S svojo strateško lego obvladuje Soško dolino, in tako je bila naseljena že od nekdaj. Že v času Rimskega imperija je na njem stala utrdba, v času njegovega propada pa višinsko zatočišče za prebivalce, ki so se tja zatekali pred nevarnostjo, ko so čez meje imperija vdirala germanska ljudstva. Tudi v srednjem veku so prepoznali njegovo vrednost: na njegovem vrhu je zrasel mogočen grad, od katerega pa so se ohranile le ruševine. Za grad so se stoletja bojevale različne pomembne družine in mesta: oglejski patriarhi, goriški grofje, mesto Čedad, Benečani in Habsburžani.

Na vrh se da povzpeti po Učni in Grajski poti, pri tem premagamo dobrih 200 metrov višinske razlike.

Nič drugače ni bilo v času prve svetovne vojne. Kozlov rob je stal prav na frontni črti. Italijani so tri leta neuspešno poskušali prodreti proti vzhodu v srce habsburške monarhije. V Soški dolini je bil ena od glavnih preprek prav Kozlov rob. Hrib je bil prekopan s strelskimi jarki in topniškimi položaji, ki so obvladovali vso dolino. Kozlov rob je bil seveda tudi žrtev neprestanega obstreljevanja, ki je temeljito poškodovalo ostanke nekdanjega gradu.

Naravoslovna učna pot nam na 14 točkah predstavi rastlinstvo, strukturo gozdnih tal, kamnin pa tudi zanimivo dogajanje v zgodovini.

Dandanes seveda ni tako. Kozlov rob je priljubljena rekreacijska točka za domačine. Na vrh se da povzpeti po Učni in Grajski poti in pri tem premagamo dobrih 200 metrov višinske razlike, da se povzpnemo na 426 metrov visok vrh. Pot je tudi naravoslovna učna pot, ki nam na 14 točkah predstavi rastlinstvo, strukturo gozdnih tal, kamnin pa tudi zanimivo dogajanje v zgodovini.

Izhodišče za vzpon je parkirišče za Tolminska korita. Na vrh se povzpnemo po širokem kolovozu, ki se cikcakasto vije po pobočju. Nič napornega, saj se vije po gozdnatem pobočju in je ves čas lepo v senci. Na vrhu nas pričakajo mogočne, a urejene ruševine ter prelep razgled na Tolmin, Soško dolino ter vrhove nad njo.

Grad je bil nekoč mogočen, danes je urejena ruševina.

Pogled na Soško dolino FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec