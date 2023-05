Predlog za izlet: potep po obrobju Ljubljane (FOTO)

V 15. in 16. stoletju je življenje na območju Slovenije postalo hudo nevarno. Leta 1453 je v turške roke padel Konstantinopel, kar je pomenilo dokončni zlom Bizantinskega cesarstva. Turške vojske so se razlile po Balkanu in pregazile tam ležeče države. Meja z neprijetnim sovražnikom se je približno ustalila šele na Hrvaškem, a iz Bosne so dve stoletji vdirale roparske skupine in pustošile po podeželju. Plemiči so se zaprli v gradove, duhovniki v utrjene samostane, kmetje, ki so predstavljali ogromno večino prebivalstva, pa so se morali znajti, kot so vedeli in znali. Ena izmed rešitev je bila gradnja protiturških taborov, običajno okoli vaških cerkva na vrhovih, pa tudi na izpostavljenih kamnitih stolpih ter v kraških jamah. V začetku 17. stoletja je nevarnost minila in protiturški tabori so bili prepuščeni pozabi. Za številnimi ni več sledi, drugi so ohranjeni v celoti.

Tudi cerkev svetega Miklavža je bila protiturški tabor.

Na pohodu po Ihanski krožni poti si lahko ogledamo protiturška tabora Kunigundo in Miklavž. V Ihanu se usmerimo proti vasi Goričica. Strma cesta nas popelje na vzpetino nad vasjo. Sprehodimo se čez zasebno dvorišče in stopimo do cerkvice svete Kunigunde, ki je obdana z obzidjem. To se ni ohranilo v celoti in sega le do približno polovice nekdanje višine. Severna stran se strmo spušča po pobočju hriba, južna pa je bolj izpostavljena in so bili tam nekdaj obrambni stolpi. Za obzidjem, sredi dvorišča, stoji srednjeveška cerkvica iz 16. stoletja. Danes je že precej predelana in ima namesto gotskih baročne elemente.

Protiturški tabor bi lahko naredil nekoliko lepši vtis. Na zunanjo stran je naslonjenih nekaj novodobnih pomožnih objektov, na eni strani pa je še ograda za živino, ki se naslanja na obzidje.

Cerkev sv. Kunigunde je precej predelana in ima namesto gotskih baročne elemente.

Markirana pot nas popelje po grebenu še proti drugemu taboru, svetemu Miklavžu, nekoliko proti vzhodu. Pol ure sprehoda po gozdu nas pripelje najprej do konjeniškega centra Brdo in nato še naprej po gozdu. Pred nami se pokaže protiturški tabor. Tudi cerkev svetega Miklavža je obdana z obzidjem, ki ni v celoti ohranjeno. Na cerkvenem pročelju je vidna sončna ura in tudi ta zgradba je bila v zadnjih petih stoletjih precej predelana.

Potep po Ihanski krožni poti je pohod po gričevju severno od Ljubljane in vzhodno od Domžal in Ihana. Gre za prehoden svet med velikimi industrijskimi središči in podeželjem osrednje Slovenije.

Ostanki sončne ure