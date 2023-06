Predlog za izlet: potep do ostankov srednjeveškega gradu (FOTO)

Konec 16. stoletja so se politične in varnostne razmere pri nas toliko uredile, da ni bilo več potrebe po gradnji neudobnih in vlažnih gradov – trdnjav na skoraj nedostopnih vrhovih.

Kriški bajer je priljubljena turistična točka.

Še največji ostanek nekdanje gospoščine je Kriški bajer.

Stari grad v Kamniku tako seveda ni bil več potreben in grof Turn je z namenom, da bo lažje upravljal svoje tamkajšnje posesti na nizkem griču med Mostami in Kamnikom, leta 1576 nad vasjo Križ zgradil istoimenski grad. Legenda o izgradnji gradu pravi, da ga je grof postavil tudi zato, ker je na Starem gradu strela tistega leta ubila njegovo hčer in zato tam ni več hotel živeti.

Do ruševin srednjeveškega gradu

V naslednjih stoletjih je grad prešel v last grofov Turjaških, ti pa so ga leta 1796 prodali baronom Apfaltrerjem. Ti so ga imeli v lasti do 2. svetovne vojne. Grad je slovel po notranji opremi in bogati umetniški zbirki. V nevarnem vojnem času je bil požgan in nato podrt. Notranja oprema, kar je ostalo od nje, je bila raznesena na vse konce in kraje, o njej danes ni več sledi. Podobno je tudi z gradom. Ohranili so se uravnava na vrhu griča in temelji dveh stolpov.

Širna ravnina med Kamnikom in Mostami

Gradu ni več, so se pa ohranile sledi stoletnega gospodarjenja.

Do ruševin srednjeveškega gradu se lahko sprehodimo iz Most in Kamnika ter Podgorja po gozdnih poteh, lahko pa tudi z glavne ceste, ki povezuje Kamnik in Vodice. Gradu danes, kot rečeno, ni več, so se pa ohranile sledi stoletnega gospodarjenja. Pristava, gospodarsko poslopje, se je ohranila v vasi Križ. Do gradu se sprehodimo mimo lične kapelice. Še največji ostanek nekdanje gospoščine je Kriški bajer neposredno pod gradom, ki je danes priljubljena turistična točka. V starih časih se je spodobilo, da se vsak petek izvede post in ne uživa mesa.

Do gradu se sprehodimo mimo lične kapelice.

Ribe v to kategorijo niso sodile, zato si je vsak plemič prizadeval, da si naredi bajer in v njem goji krape. Apfaltrerji so tako zajezili potok pod gradom in nastal je bajer s premerom okoli osemdeset metrov. Jezerce je skrito v nekakšni globeli in ga opazimo šele iz neposredne bližine. Okoli njega vodi sprehajalna pot in je priljubljeno med ribiči. Povrhu ob njem stoji turistični lokal. Slovensko podeželje je zanimivo, da bolj ne bi moglo biti. Le vedeti je treba, kam pogledati in kam se odpraviti, da si naredimo lep in zanimiv dan.