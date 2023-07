Predlog za izlet: pot v središče Slovenije (FOTO)

Pred tisočletji je bila na pobočjih vrhov nad Savo v bližini današnje vasi Vače velika naselbina. Ljudje se po grebenih in pobočjih ne naseljujemo kar tako, ampak mora biti za kaj takega tehten razlog. In je tudi bil. V neposredni bližini so bila velika najdišča bakrene rude. Baker je bil pred tremi tisočletji strateška surovina in nad današnjo vasjo Vače je zrasla metalurška naselbina. Skupaj s kositrom, ki je bil uvožen največ z britanskega otočja, se da napraviti izredno uporabno zlitino bron.

Z Vač se odpravimo proti Slemšku. Nekaj časa po asfaltirani cesti, nato pa se z nje odcepi kolovoz proti Slemšku. Kolovoz proti vrhu nas popelje prav čez starodavno naselbino, ki je vrhunec dosegla v 5. stoletju pred našim štetjem. Kasneje je bila prepuščena pozabi in ponovno najdena konec 19. stoletja, ko je postalo jasno, da je v bronasti dobi v Zasavju obstajala cela vrsta naselbin halštatske kulture. Morda najbolj značilni predmet tega obdobja pri nas je prav vaška situla. Vedrica, ki jo je ob izkopavanjih leta 1882 našel Janez Grilc. Ležala je v grobu bojevnika skupaj s še mnogimi drugimi dodatki. Na robu vasi Klenik, ki leži ob Vačah, stoji povečana kopija te votivne vedrice, ki so jo ob praznovanjih uporabljali za napijanje velikašem. Njena podoba spomenika naj nas ne zavede. V resnici situla sploh ni tako velika. Original je visok 23,5 centimetra in je poln lahko nosil morda od dva do tri litre tekočine.

V času nastajanja slovenske države pred štirimi desetletji je bil to eden izmed povezovalnih simbolov naroda in hrepenenja po svoji državi.

Skozi arheološko nahajališče nadaljujemo pot na Slemšek, vrh s 680 metri višine. V celoti je porasel z gozdom, na njegovem vrhu pa stoji cerkvica svetega Križa. Ta se vidi daleč naokoli, a ko se ji približamo, smo lahko kar malo razočarani. Komajda sega ven iz gozda in razgleda ni kaj posebnega. Z vrha Slemška se lahko spustimo na moravško stran vse do vasi Spodnja Slivna. Na robu naselja stoji Geoss. Geografsko središče Slovenije. Središče države označujejo manjši obelisk in številni drogovi za zastave ter kopija knežjega kamna. V času nastajanja slovenske države pred štirimi desetletji je bil eden izmed povezovalnih simbolov naroda in hrepenenja po svoji državi.

Dandanes pa je del krožne poti, ki iz Vač vodi čez Klenik in Slivno po vrhovih in grebenih nad Savo, za katero potrebujemo kaki dve uri zmerne hoje gori, doli in malo naokoli po osrednji Sloveniji.