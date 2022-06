Predlog za izlet: Pot pastirskih škratov na Krvavcu (FOTO)

Pravljično-doživljajska Pot pastirskih škratov na Krvavcu je urejena in nezahtevna krožna pot po najlepših kotičkih gore. Ob zgodbi, katere izhodišče je slikanica O pastirjih in škratih s Krvavca Uroša Grilca in ilustratorja Gorazda Vahna, bodo otroci spoznavali pastirsko planino, njene naravne lepote in zgodovino ter nevede vstopili v svet pohodništva.

Dolga je 3,6 km, skupaj pa boste z vzponi in spusti pridelali 286 višinskih metrov. Ker pa je trasa v visokogorju, boste dosegli najvišjo točko na zglednih 1638 metrih nad morjem. Za pot boste potrebovali okoli tri ure, seveda pa lahko vsa doživetja, pastirska malica v Brunarici Sonček ali škratovo kosilo v Hotelu Krvavec na Plaži doživetje podaljšajo v popoln dan na Krvavcu.

Primerno za družine

Priporočajo lahko pohodniško obutev in primerna oblačila, saj se vreme na tej višini lahko hitro spremeni, v povprečju je temperatura za okoli 10 stopinj nižja kot v dolini, zato je dobro imeti v nahrbtniku toplejša oblačila.

Trasa je namenjena družinam, šolam, vrtcem in vsem, ki v naravi iščejo urejene poti in posebna doživetja. Posebno primerna je za družine, ki vstopajo v svet pohodništva, saj zgodba in doživetja otroke spodbujajo k hoji in odkrivanju narave.

Kako začeti? Na blagajni spodnje postaje RTC Krvavec kupite paket, ki vsebuje prevoz s kabinsko žičnico in štirisedežnico Tiha dolina ter Škratovo beležko. Lahko pa kupite samostojno Škratkovo beležko, ki je vstopnica za pravljično-doživljajsko pot in je na prodaj v Brunarici Sonček na Krvavcu.

Temperatura je za približno 10 stopinj nižja kot v dolini.

Pot se začne in konča pri Brunarici Sonček tik nad zgornjo postajo kabinske žičnice. Od izhodišča se povzpne mimo Luže do Plaže (Hotel Krvavec), nato preči do Bleka in se spusti nazaj do Brunarice Sonček. Je odlično označena in ponuja obiskovalcem čudovite razglede v dolino, od Triglava in Julijcev, Kamniško-Savinjskih Alp do Ljubljanske kotline. Narejena je za individualne obiske, vsako nedeljo pa je na voljo sprehod z interpretativnim vodnikom z začetkom ob 10.30 pri Brunarici Sonček.

Za 3,6 kilometra boste potrebovali okoli tri ure.

S pomočjo Škratove beležke in doživljajskih tabel so otroci na pomembni misiji: rešujejo naloge in iščejo skrivnosti izrek, s katerim bodo na planini pastirjem pomagali pregnati škratji urok. Posebna čustva in doživetja dodatno spodbuja kar 16 lesenih skulptur živali s Krvavca in škratov, ki so mojstrska dela petih lokalnih ustvarjalcev z motorno žago, pa mogočni leseni portali in še marsikaj drugega. Presenečenj kar ne zmanjka, ob tem pa kot za šalo opravijo pravo planinsko turo.